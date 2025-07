Mazatlán trolea de manera épica a gigante de Argentina

El conjunto del Mazatlán publicó una imagen en sus redes sociales, contestando una publicación y troleando de manera épica a un equipo gigante de Argentina.

Así fue el troleo de Mazatlán a Newell’s Old Boys

Mazatlán se encuentra disputando un cuadrangular como parte de su pretemporada en Veracruz, el torneo se llama International Football Cup (IFC) y se encuentran participando; Mazatlán, Once Caldas, Newell’s Old Boys y Cruz Azul.

El pasado jueves 3 de julio del 2025, arrancó el torneo, Mazatlán se enfrentó al Newell’s Old Boys y Cruz Azul jugó ante Once Caldas. El equipo cañonero logró vencer 1-0 al Newell’s y la Máquina, de igual forma, venció al Once Caldas 1-0.

Termina el encuentro en Veracruz. Victoria en nuestro primer partido de la International Football Cup. #AzulDePorVida pic.twitter.com/OxQdlxlDzD — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 4, 2025

El triunfo de Mazatlán, provocó que el equipo se burlara del Newell’s Old Boys. Un día despues del partido, contestó una publicación del Newell’s en la que mencionaban el gol del equipo cañonero pero no pusieron el nombre del equipo, sino que pusieron gol del conjunto mexicano. Por lo que Mazatlán respondió con una foto y diciendo “El conjunto mexicano se llama MAZATLÁN ¡Buenos días!”

La respuesta se llevó los aplausos de los aficionados poniendo en alto el nombre del club en una victoria clave en su pretemnporada. Con la victoria de los dos equipos mexicanos, se enfrentaran en la final del International Football Cup (IFC), tan cerca del inicio del Apertura 2025, levantar un título amistoso puede ayudar en los animos de los jugadores para competir en el torneo.