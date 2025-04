Mazatlán vs Chivas, fecha, horario y dónde ver en vivo partido de la Jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 11 de abril del 2025, se enfrentan Mazatlán vs Chivas. Será un partido vital para ambos equipos en la lucha por un lugar en el Play In pues ambos equipos ya no tienen posibilidades de clasificar directo a Cuartos de Final.

Mazatlán vs Chivas| Liga BBVA MX | Jornada 15 | Clausura 2025

Horario del Mazatlán vs Chivas

El partido de Mazatlán vs Chivas se jugará este viernes 11 de abril del 2025, en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto.

Así llegan Mazatlán y Chivas

Los cañoneros y el rebaño se encuentran empatados con 16 puntos, Mazatlán se ubican en el lugar 11 y Chivas se ubica en el lugar 12. Ambos equipos llegan de perder en la Jornada 14. Mazatlán perdió 2-1 ante Atlético de San Luis y Chivas de perder 3-1 ante Rayados.

Los dirigidos por Gerardo Espinoza llegan con un racha de cuatro partido sin conocer la victoria en el Clausura 2025, registran tres derrotas y un empate.

Es un partido clave para ambos equipos, ya que llegan con la necesidad de poder llevarse la victoria. Es muy importante en sus aspiraciones para poder pelear por un lugar en el Play In, en caso de perder, se complicaría el panorama.

¿Dónde ver el Mazatlán vs Chivas EN VIVO y GRATIS?

El encuentro entre Mazatlán vs Chivas lo podrás ver totalmente EN VIVO por el Canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El partido tendrá la narración y el análisis de Antonio Rosique, Francisco Chacón, David Medrano, Jesús Joel Fuentes y Omar Villarreal.