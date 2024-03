Ver gratis Mazatlán vs Necaxa EN VIVO Jornada 10 del Clausura 2024

Arranca la Jornada 10 del Clausura 2024, y claro que está en las pantallas de Azteca Deportes. No te pierdas al terminar el Querétaro vs Santos, el partido entre Mazatlán vs Necaxa, por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con todo el equipo de Fut Azteca.

¿Cómo llegan Mazatlán y Necaxa al partido de la Jornada 10 del Clausura 2024

Para este partido, que se celebrará en el estadio “El Encanto”, los cañoneros llegan con un triunfo en el torneo, justo en casa frente al Atlas, y un par de empates más, para sumar tres duelos sin derrota como locales; por su parte, los Rayos son el los “Reyes del Empate”, marchan invictos, pero tienen tres victorias y seis igualados, lo que los mantiene en la novena posición de la Tabla General. }

