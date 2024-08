Ver gratis Mazatlán vs Puebla EN VIVO transmisión online por TV AZTECA | Liga BBVA MX Jornada 6

Este viernes 30 agosto del 2024, comienza la actividad de la jornada seis de la Liga BBVA MX con tres partidos, los cuales son: Atlético de San Luis vs Atlas, Mazatlán vs Puebla y Tijuana vs León.

El partido más llamativo del día es el de Mazatlán vs Puebla. Encuentro que se va a disputar en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Enncanto.

¡Gol de Josué Colmán! Mazatlán 3-0 Pachuca | Jornada 5, Apertura 2024

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Puebla

El encuentro de Mazatlán vs Puebla, lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Siete y youtube, app y sitio web de Azteca Deportes. Tendrás la narración y análisis de: Jesus Joel Fuentes, Pablo De Rubens, Zague, David Medrano, Eduardo Ruiz y Mary Carmen Lara.

