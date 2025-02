Mazatlán vs Santos: Ver GRATIS y EN VIVO partido de la jornada 7 de la LIGA MX HOY viernes 14 de febrero; resultado online

Este viernes 14 de febrero del 2025, arranca la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2025. Se disputan tres encuentros, los cuales son: Tijuana vs Juárez, América vs Necaxa y Mazatlán vs Santos.

El encuentro de Mazatlán vs Santos se va a disputar en el Estadio El Encanto en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

Duelo importante para Mazatlán y Santos quienes buscarán subir en la tabla general. ⚽️ ¿Ya tienen con quien ver este duelo en el #ViernesDelAmor ? 👀 📅 Esta noche

⏰ 9:00 PM

📺 @aztecasiete

📲 https://t.co/OqYzbKT3Ba y App TV Azteca Deportes. pic.twitter.com/hfFHkcOVtn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 14, 2025

El encuentro tendrá la narración de Carlos “Warrior” Guerrero, Zague, Jesús Joel Fuentes, Francisco Chacón y Alvaro López Sordo.

