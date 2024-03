¿Cuándo y dónde ver Mazatlán vs Xolos EN VIVO? | Jornada 13 Clausura 2024

Regresa la Liga BBVA MX tras la Fecha FIFA. La Jornada 13 arranca con el tradicional Viernes Botanero, con doble platillo, primero Puebla vs Tigres, donde la Franja buscará salir de la parte baja de la Tabla Genera; y al terminar no te pierdas el Mazatlán vs Xolos.

Sigue por las pantallas de Azteca Deportes a los Cañoneros contra los Froterizos, este viernes 29 de marzo, al culminar el duelo entre camoteros vs felinos, por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con el equipo de Fut Azteca: Toño Rosique, Zague, David Medrano y Pablo De Rubens.

El grave problema que tiene México: la construcción de talento

¿Cómo llegan Mazatlán y Xolos a la Jornada 13 del Clausura 2024?

Para este encuentro, ambos equipos no llegan su mejor momento. Por su parte, el Mazatlán es décimo quinto en la Tabla General, con nueve puntos, gracias a un par de victorias, tres empates y siete derrotas, dos de ellas de forma consecutiva en el último par de encuentros.

Del otro lado, Xolos tiene ocho unidades luego de 12 Jornadas disputadas, gracias ocho igualadas, cuatro derrotas, y no conocen lo que es ganar en este Clausura 2024, aunque tienen cuatro partidos sin caer, y sumando de a un punto.

Así marcha la Tabla General luego de 12 Jornadas en el Clausura 2024

Tras 12 fechas disputadas, Rayados es líder del torneo con 28 puntos, y es el único equipo en la Liga BBVA MX que aún no sabe lo que es perder. América marcha segundo con 25 unidades; mientras que Toluca tiene 23; y Cruz Azul 22 siendo cuarto lugar en lo que va del semestre.

5 - Pachuca | 22 puntos

6 - Tigres | 21 puntos

7 - Necaxa | 21 puntos

8 - Querétaro | 17 puntos

9 - León | 17 puntos

10 - Chivas | 16 puntos

————————————————— Zona de Play In

11 - Pumas | 16 puntos

12 - Santos | 14 puntos

13 - Atlético San Luis | 13 puntos

14 - Atlas | 10 puntos

15 - Mazatlán | 9 puntos

16 - Xolos | 8 puntos

17 - Juárez | 6 puntos

18 - Puebla | 5 puntos

TV Azteca transmitirá el Mazatlán vs Xolos | Jornada 13 Clausura 2024

No te pierdas, el partido entre Mazatlán y Xolos por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azetca Deportes, al terminar el encuentro entre Puebla y Tigres.