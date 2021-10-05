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Fútbol

Mbappé acepta que sí llamó idiota a Neymar

Kylian Mbappé sigue dando de qué hablar y ahora aceptó que llamó idiota a Neymar, tras un partido en donde él salió de cambio.

Mbappé y Neymar
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Kylian Mbappé sigue soltando verdades. Luego de haber aceptado que pidió salir del PSG y que la oferta del Real Madrid llegó muy tarde, ahora reconoció que llamó idiota a Neymar luego de que el brasileño no le diera bien un pase.

Mbappé está "on fire" en cuanto a declaraciones. El PSG perdió el invicto en la Ligue 1 y después de eso, el francés se ha soltado en declaraciones respecto a lo que pasó en el mercado de fichajes con su casi llegada al Real Madrid y las declaraciones que se hicieron desde el club en su momento.

Leipzing vs PSG | Champions League
|REUTERS

La actividad del PSG se retomará hasta el viernes 15 de octubre, cuando se midan al Angers en la Ligue 1. Posteriormente se enfrentarán al Leipzig, buscando mantenerse invictos dentro de la Champions League. Su útimo partido terminó en victoria sobre el Manchester City.

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Mbappé acepta insulto a Neymar

En entrevista con el diario francés, L'Equipe, Kylian Mbappé minimizó el insulto hacia Neymar. Más allá de que sí le dijo 'clochard' al brasileño, considera que es algo que pasa siempre en el futbol, y no es por otra cosa sino porque todos quieren ganar.

KYLIAN MBAPPÉ.jpg

"Sí, le llame 'clochard' porque no estaba contento con un pase. Son cosas que pasan todo el tiempo en el futbol. Por eso cuando todo estalló hablé con él. Eso es todo, no hay problema", fue lo que declaró el atacante francés al respecto.

En traducción al español, la palabra 'clochard' significa idiota y Mbappé dice que es algo muy común, porque se usa cuando se está enojado con alguien. Es por eso que no le dieron la relevancia que en medios sí, pues lo consideran muy normal entre dos compañeros de equipo que pelean tras un partido.

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