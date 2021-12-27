Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¡Se va! Mbappé estaría buscando nuevo equipo

El astro francés, Kylian Mbappé, no tiene intenciones de renovar su contrato con el PSG, y saldría libre para el próximo mercado de fichajes de verano.

Leipzing vs PSG | Champions League
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

¿Con mira en la Casa Blanca? El delantero francés Kylian Mbappé definirá su futuro en el futbol internacional en los próximos meses.

No es un secreto a voces que el nuevo astro del balompié está en la mira de varios equipos como: el Real Madrid, el Barcelona e incluso el Manchester United, y el próximo mercado de invierno buscarán que arribe a sus plantillas.

Capítulo 1: Un Diego y un Maradona | El Once del 10

Entre que son dimes y diretes entre los conjuntos que lo quieren, buscando darle el salario más alto o las mejores facilidades, el Paris Saint Germain sufre su partida, y peor de lo que hubieras esperado.

En 2018, Mbappé arribó al conjunto parisino procedente del Monaco por un valor de $145 millones de euros, después de estar un par de años a prestamo.

Te puede interesar: El desplome millonario de Raúl Jiménez desde su lesión

Mbappé saldría gratis del PSG

El delantero francés termina su contrato con el PSG el próximo mes de junio, por lo que el equipo tiene hasta este mercado de invierno para renovarlo, pero todo indica que no lo lograrán.

Según el medio internacional L'Equipe, las conversaciones están estancadas entre el atacante y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, y su director deportivo, Leonardo. No están seguros de lograr su cometido de retenerlo, o por lo menos renovar, para que sí, en el verano, decide salir, puedan cobrar por su fichaje, que está tasado en al menos $160 MDE.

El PSG busca la salida de jugadores para pagar nominas

Esto es importante para el equipo de la Ligue 1, pues tras la llegada de Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma están buscando que la salida de jugadores les deje ganancias, pues los sueldos de dichos futbolistas es alto.

Te puede interesar: Manchester United confirma a su primera baja para la próxima temporada

El PSG busca ingresar a sus cuentas al menos unos $100 millones de euros entre los jugadores que podrían salir para cubrir la nómina son: Mauro Icardi, Rafinha, Thilo Kehrer, Sergio Rico, entre otros.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP