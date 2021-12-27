¡Se va! Mbappé estaría buscando nuevo equipo

¿Con mira en la Casa Blanca? El delantero francés Kylian Mbappé definirá su futuro en el futbol internacional en los próximos meses.

No es un secreto a voces que el nuevo astro del balompié está en la mira de varios equipos como: el Real Madrid, el Barcelona e incluso el Manchester United, y el próximo mercado de invierno buscarán que arribe a sus plantillas.

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Entre que son dimes y diretes entre los conjuntos que lo quieren, buscando darle el salario más alto o las mejores facilidades, el Paris Saint Germain sufre su partida, y peor de lo que hubieras esperado.

En 2018, Mbappé arribó al conjunto parisino procedente del Monaco por un valor de $145 millones de euros, después de estar un par de años a prestamo.

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Mbappé saldría gratis del PSG

El delantero francés termina su contrato con el PSG el próximo mes de junio, por lo que el equipo tiene hasta este mercado de invierno para renovarlo, pero todo indica que no lo lograrán.

Según el medio internacional L'Equipe, las conversaciones están estancadas entre el atacante y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, y su director deportivo, Leonardo. No están seguros de lograr su cometido de retenerlo, o por lo menos renovar, para que sí, en el verano, decide salir, puedan cobrar por su fichaje, que está tasado en al menos $160 MDE.

El PSG busca la salida de jugadores para pagar nominas

Esto es importante para el equipo de la Ligue 1, pues tras la llegada de Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma están buscando que la salida de jugadores les deje ganancias, pues los sueldos de dichos futbolistas es alto.

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El PSG busca ingresar a sus cuentas al menos unos $100 millones de euros entre los jugadores que podrían salir para cubrir la nómina son: Mauro Icardi, Rafinha, Thilo Kehrer, Sergio Rico, entre otros.