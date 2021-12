Manchester United confirma a su primera baja para la próxima temporada

El Manchester United está atravesando una reestructura completa. Los ingleses no sólo cambiaron de entrenador, tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer , sino que ahora han confirmado a su primera baja para la próxima temporada, a petición del propio jugador.

El mal paso de los ‘Red Devils’ en la Premier League, hizo que Cristiano Ronaldo “amenazara” con salir del equipo si no clasificaban en la Champions League. Ahora, el portugués parece estar enfocado en tener una mejor segunda vuelta para terminar entre los primeros cuatro de La Liga Española.

La primera baja del Manchester United

El técnico del Manchester United, Ralf Rangnick, aceptó que Anthony Martial le ha pedido a la directiva salir del club. El único problema, es que nadie ha mostrado interés por el delantero francés, quien se ha visto relegado ante jugadores como Edinson Cavani, Marcus Rashford, Jesse Lingard y evidentemente, Cristiano Ronaldo.

“Hablamos mucho y me explicó que ha estado en el Manchester United por los últimos siete años y siente que es el momento adecuado para un cambio, para ir a otro lugar”, fue lo que dijo Rangnick.

En la misma línea, el entrenador reveló que le aconsejó a Martial escuchar y elegir la mejor opción, pues aunque él tiene interés en salir, debe de haber un club que también lo busque.

“Le dije que escuchara, siempre y cuando no haya ningún club mostrando interés en él. No solo debe haber interés en el jugador, también debe interesarle al club, hasta ahora, hasta donde sé, no ha habido ninguna oferta de otro equipo y mientras ese sea el caso se quedará”, fue lo que comentó el entrenador.

Los números de Anthony Martial

Fue en 2015 cuando Martial llegó a los ‘Red Devils’, procedente del Monaco. Fue una de las apuestas de Louis Van Gaal en el ataque pero nunca pudo explotar. En 268 partidos jugados, únicamente pudo marcar 79 goles y dar 50 asistencias.

