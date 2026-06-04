BOMBAZO: las fotos de Mbappé y una famosa actriz en Ibiza antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kylian Mbappé, jugador de la Selección de Francia y del Real Madrid, fue captado junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, disfrutando de unas minivacaciones en la isla de Ibiza a pocos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, hay que destacar que las imágenes datan de la escapada romántica que tuvieron ambas celebridades durante los últimos días del mes de mayo.

La pareja oficializó su romance en el pasado mes de marzo, luego de rumores constantes sobre un posible amor entre ambos. Desde ese entonces, Mbappé fue visto compartiendo cenas, partidos y momentos cotidianos con la actriz española. A pocos días del debut de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, nuevas imágenes del delantero del Real Madrid fueron reveladas.

Mbappé ya está concentrado con Francia|Crédito: @equipedefrance / X

Las imágenes de Mbappé en Ibiza con Ester Expósito

Durante la mañana de este jueves 4 de junio trascendieron imágenes románticas de la pareja en la isla española, las cuales corresponden a una escapada del 25 al 28 de mayo. En estos momentos, Kylian Mbappe se encuentra concentrado con la selección francesa en el CNF Clairefontaine, preparando los partidos amistosos que jugará el equipo previo a emprender viaje hacia Estados Unidos.

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En las fotos se puede observar como Mbappé y su pareja disfrutan de las playas paradisíacas, paseos en barco por las Islas Pitiusas y cenas íntimas. Su relación ha generado expectativa tanto en España como en Francia, sin embargo, el capitán de Les Bleus buscará levantar su segunda Copa del Mundo luego de haberse consagrado en la edición de Rusia 2018.

Mbappé de vacaciones en Ibiza|Crédito: Paris Match

Francia se prepara para su debut mundialista

Francia ya trabaja de lleno para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Didier Deschamps inició su concentración en Clairefontaine con una prioridad clara: recuperar cargas físicas, ajustar detalles tácticos y llegar con ritmo al estreno ante Senegal, el martes 16 de junio.

No es menor que el grupo se haya completado recién con la llegada de los jugadores que disputaron la final de la Champions League. Entre ellos aparecen Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery y William Saliba, piezas importantes para el armado final del entrenador.

Antes del debut mundialista, Francia tendrá dos pruebas exigentes: Costa de Marfil, en Nantes, e Irlanda del Norte, en Lille. De acuerdo con la Federación Francesa de Futbol, estos partidos servirán para repartir minutos y administrar el estado físico de un plantel que llega tras una temporada extensa.

En estos momentos, Francia aparece como una de las selecciones candidatas al título. Con Kylian Mbappé, Dembélé, Michael Olise, Doué, N’Golo Kanté y Aurélien Tchouaméni, Deschamps cuenta con experiencia, juventud y variantes para iniciar la Copa Mundial de la FIFA™ con autoridad.

