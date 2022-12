Carlo Ancelotti niega contacto para dirigir a la Selección de Brasil

Luego de que Tite se despidiera de la Selección de Brasil tras el Mundial de Qatar 2022, los rumores sobre el nuevo entrenador colocaron a Carlo Ancelotti como posible estratega del conjunto sudamericano, no obstante, el entrenador del Real Madrid asegura que nadie de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) lo ha contactado para ser el DT de la ‘Canarinha’.

“Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mis situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará", dijo en conferencia de prensa previo al juego de la Jornada 15 de LaLiga.

Y es que durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección de Brasil llegaba como la gran favorita a levantar el campeonato. Son embargo, fueron eliminados en la instancia de Cuartos de Final por Croacia desde la instancia de los penales.

Te puede interesar: “Decir que Messi es el mejor no va a salir de mi boca": Ancelotti

Carlo Ancelotti valora el fichaje de Endrick

Además, Carlo Ancelotti valoró el fichaje de la joven promesa brasileña, Endrick, procedente del Palmeiras y que se hizo oficial el pasado 15 de diciembre.

“Estamos contentos e ilusionados. Podrá incorporarse en 2024, el Real Madrid ha buscado un acuerdo con la familia y el club para ello. Es un gran jugador, un gran talento. Estaremos ilusionados cuando se pueda incorporar con nosotros”, asegura.

“El Real Madrid C. F., la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024.

“Hasta entonces, Endrick continuará con su formación en la S. E. Palmeiras. El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club.”, dice el comunicado del cuadro merengue.

Te puede interesar: Florentino Pérez prepara millonario plan para fichar a Kylian Mbappé