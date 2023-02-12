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Mbappé podría jugar partido de ida ante el Bayern Munich

Kylian Mbappé ha vuelto a entrenarse este día con el PSG, lo que puede significar que podría jugar el partido de ida de este martes contra el Bayern Munich

Mbappé en entrenamiento del PSG


|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

París, Francia. El delantero francés Kylian Mbappé ha vuelto a entrenarse este domingo con el París Saint Germain (PSG), lo que puede significar que ya no está totalmente descartado para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League el próximo martes contra el Bayern Munich.

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Mbappé ha estado en una parte del entrenamiento de esta mañana junto a los futbolistas que no jugaron o que lo hicieron durante pocos minutos en el duelo de la Ligue 1, entre el PSG y el Mónaco.

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De esta forma, el delantero estrella parece haberse recuperado más pronto de lo previsto de la lesión que sufrió en los primeros días del mes y por la que los médicos le habían aconsejado inicialmente una ausencia de tres semanas de los estadios.

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Aunque su presencia frente al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes no está descartada, el entrenador, Christophe Galtier, aseguró el sábado que correrían "cero riesgos" con Mbappé.

Messi regresa a los entrenamientos este lunes

El PSG encara ese duelo decisivo con dudas sobre otros dos de sus jugadores clave, el argentino Lionel Messi y el italiano Marco Verratti, que tampoco estuvieron en el partido frente al Mónaco, en el que el equipo de la capital francesa sufrió su segunda derrota consecutiva.

Messi sufre un problema en los isquios, aunque tiene previsto volver a entrenarse este lunes con el resto de sus compañeros, mientras que Verratti ya lo ha hecho hoy.

Con información de EFE

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