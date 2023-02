Peleas y tensión dentro de los vestidores del París Saint-Germain

París, Francia. Luego de la caída del equipo del París Saint-Germain (PSG) ante el Mónaco por marcador de 3-1 en la Ligue 1 y previo al encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League ante Bayern Munich, la tensión llega a su límite dentro de la escuadra parisina.

Todo explotó luego que el astro brasileño Neymar al terminar el encuentro ante el Mónaco tuvo una fuerte discusión con Luis Campos, directivo del PSG, que ha sido fuertemente criticado por su mala gestión en el mercado de invierno.

Según el diario francés L’Equipe, el exjugador del Barcelona y Marquinhos, capitán del equipo del PSG, se enfadaron con el consejero deportivo, que entró gritando al vestuario después de perder, y se enzarzaron en una discusión durante varios minutos.

No solo eso. Marquinhos también discutió con el guardameta Donnarumma. El brasileño le pidió a sus compañeros que no fueran a saludar a los ultras del Paris Saint-Germain desplazados a Mónaco y el italiano no hizo caso, se acercó y se llevó una ovación. Todo esto después de que acusaran a los futbolistas de falta de compromiso, motivo por el que Marquinhos no quería acercarse.

Por si fuera poco, el que se llevó la peor parte fue Hugo Ekitiké. Una vez terminado el partido y consumada la derrota, Neymar le recriminó varias acciones dentro del encuentro, provocando otro momento de tensión en el vestuario.

Kimpembe también fue uno de los que se acercó al fondo donde estaban los seguidores y lo hizo para pedir disculpas. “Los necesitamos el martes en el Parque de los Príncipes. Tenemos que estar unidos si queremos sacar esto adelante. Habrá que movilizarse dentro del vestuario”, dijo el defensa luego de tomar un micrófono.

Messi y Mbappé no tuvieron acción ante el Mónaco

En el encuentro ante el Mónaco, no tuvieron acción el francés Kylian Mbappé y el astro argentino Lionel Messi por problemas físicos, por lo menos el capitán de la selección argentina si verá acción ante el Bayern Munich este próximo martes 14 de febrero en la cancha del Parque de los Príncipes.