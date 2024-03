Mbappé se podría perder los Juegos Olímpicos por el Real Madrid

Estamos a cuatro meses de que inicien los Juegos Olímpicos, una competencia que varios jugadores de futbol sueñan en poder competir pues el poder ganar una medalla de oro es algo único para todos los atletas.

Uno de los jugadores que ha confesado que sueña con poder disputar la competencia de los Olímpicos es Kylian Mbappé. El delantero de 25 años podría ser refuerzo de la Selección de Francia.

Jardine habla sobre La dificultad de enfrentarse en tres ocasiones a Chivas

Te puede interesar: Julián Quiñones manda indirecta a Chivas, tras los Clásicos Nacionales

El Real Madrid no prestará jugadores para los Olímpicos

Desafortunadamente, Kylian podría despedirse de ese sueño pues en caso de terminar firmando con el Real Madrid no tendría la oportunidad de jugar la competición. La razón es que este lunes 18 de marzo del 2024, Didier Deschamps confirmó que el Real Madrid le ha informado a la Federación Francesa de Futbol que no cederá a ningún jugador para los juegos Olímpicos.

“Conocía hace tiempo que habían mandado ese correo. Es una decisión que corresponde al club, que si dice no, es no”.

La decisión del Real Madrid le termina cerrando la puerta a Eduardo Camavinga, mediocampista de 21 años. Únicamente podría jugar la EURO. De igual forma, Kylian Mbappé no sería opción para los Olímpicos si firma con el Madrid.

Thierry Henry, entrenador de la Selección sub 23, comentó que van hacer lo posible por contar con Mbappé pero dejo claro que uno de los problemas es que no saben en que equipo estará. Además, detalló que quiere hablar con los clubes, como con el Real Madrid para poder llegar a un acuerdo y puedan prestarles a los jugadores.

“Nosotros trataremos de hacer lo necesario a nivel de clubes, sabemos que se va a ir (del PSG), pero no sabemos donde. Sabía que muchos clubes no los iban a prestar a los jugadores, sobre todo los clubes extranjeros, ya que los franceses nos van a ayudar, pero los extranjeros lo rechazan. Vi el correo (del Real Madrid) y me lo esperaba. Pero yo no me quedo con el primer ‘no’, vamos a ver qué podemos hacer”.

Eduardo Fentanes le agradece a la directiva de Necaxa por la confianza

Te puede interesar: Santi Giménez, de nuevo en el radar de un grande de Europa