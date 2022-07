Mbappé aseguró que jugaría en el Real Madrid, dice ex jugador del PSG

Jesé Rodríguez, exfutbolista de clubes como el Real Madrid y el PSG, aseguró que Kylian Mbappé le dijo que jugaría en el conjunto blanco.

The Beautiful Game Ronaldinho vs Roberto Carlos | Resumen

A pesar de no conocerse alguna relación intima entre ambos jugadores, el canterano del Real Madrid lo dijo muy seguro en una entrevista.

"(Me sorprendió) Muchísimo, considerando que Mbappé me dijo que se iba a jugar al Real Madrid. Cuando yo estaba ahí (en el PSG) antes de irme, me lo dijo. Si me preguntas, creo que no vino al Madrid por una gran presión secundaria que ni siquiera tiene que ver con el futbol, creo que se metió gente que nada tenía que ver con el futbol, esa es mi opinión”, dijo el jugador español a la Cadena SER.

Mbappé sabe que el PSG no fue tan peligroso

Kylian Mbappé confesó que los últimos dos años el París Saint-Germain “daba menos miedo” a los contrincantes y afirmó que como primera meta es volver a ser intocables en la Ligue 1 y así competir por la Champions.

“Esta temporada y el año pasado dábamos menos miedo, éramos menos intocables. Tenemos un objetivo, volver a intimidar en el plano nacional, no lo hemos hecho estos dos últimos años”, comentó Mbappé a la televisora BFMTV.

La “joya” de 23 años reiteró el objetivo de competir por la Champions para la próxima temporada, además se mostró con la confianza de llegar a ser el máximo goleador en la historia del PSG y así superar a el uruguayo Edinson Cavani.

Te puede interesar: ¿Dani Alves a Tigres?

Mbappé, fue el protagonista de la novela más intensa del verano de fichajes en Europa, pues que renovó contrato con el PSG hasta 2025 pese a la oferta que tenía del Real Madrid.

“Con todos los cambios que va a haber sucederán buenas cosas”, afirmó el jugador, además consideró buenas las declaraciones del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que aseguró que el club debe centrarse más en el fútbol y menos en el entretenimiento.

“El club está por encima de todo, este no es mi proyecto. Había un PSG antes de mi llegada y seguirá después, yo solo quiero poner mi piedra a ese edificio”, aclaró Mbappé ante los rumores de las condiciones que puso para seguir en París.