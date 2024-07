¿Rivalidad?: Mbappé deja en claro su postura sobre jugar junto a Vinícius Jr.

En una ceremonia sin precedentes, ante una multitud que aguardaba uno de los fichajes que más trabajo le ha costado a Florentino Pérez concretar para el Real Madrid, Kylian Mbappé por fin se presentó en la Casa Blanca.

El delantero francés, tras su participación en la Eurocopa, limó asperezas con todos los aficionados merengues que pudieron haberse molestado por negarse a vestirse de blanco en dos intentos anteriores. Besó el escudo y aseguró por fin “cumplir un sueño”.

Resumen: Argentina 1-0 Colombia | Final de la Copa América 2024

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo en 2009 no había existido un fichaje que causara tanto revuelo en la capital española. Consciente del compromiso que tiene en el club más ganador de todos los tiempos, el galo ha llegado a Madrid con un tono de asociación, asegurando que no le importa en qué posición jugar, y respetando la jerarquía de otros jugadores del club, como la de Vinícius Jr., uno de los futbolistas más queridos en la entidad.

“Vinícius es un jugador único. Estoy muy feliz de jugar con él, y con Rodrygo, como con todos. Los grandes jugadores tienen que jugar juntos, no habrá problema en jugar con Vinícius. Ha hecho temporadas perfectas y ahora me toca adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo a ganar”, dijo Mbappé a los medios de comunicación.

Te puede interesar: Se registró sismo en España, al momento del triunfo de la Selección en la Euro 2024

Además, Mbappé aseguró que el mismo ‘Vini’ lo ha intentado persuadir para llegar al Real Madrid desde hace algunas temporadas.

“Los franceses me decían siempre que viniera al Real Madrid, también ‘Vini’, que me mandaba muchos mensajes de ‘venga, vamos a jugar juntos arriba’. Pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Real Madrid es el mejor club del mundo, pero es algo bueno saber que los jugadores te quieren”.

Te puede interesar: Video: Lamine Yamal se consagra con el mejor gol de la Eurocopa 2024

REUTERS

Mbappé buscará emular a CR7

Mbappé llega al Madrid con la misma consigna que le fue otorgada hace 15 años a Cristiano Ronaldo. Y es perfectamente consciente de ello.

“Cristiano ha sido mí ídolo. Ahora es un amigo que me da muchos consejos y eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid”, finalizó.