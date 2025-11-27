Mbappé se une a la lista de los pókers históricos del Real Madrid en Europa

Kylian Mbappé se convirtió el 26 de noviembre de 2025 en el cuarto jugador del Real Madrid que marca cuatro goles en un mismo partido de la Copa de Europa o Champions League. El delantero francés firmó un póker en la victoria por 3-4 contra el Olympiacos en Atenas , durante la fase de liga de la presente edición, ampliando una lista histórica en la que solo figuraban Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo.

Los registros del club en la máxima competición europea incluyen dos pókers de Ferenc Puskás, el primero ocurrió el 18 de mayo de 1960 en la final de la Copa de Europa 1959-60, en el triunfo 7-3 contra el Eintracht Frankfurt, único partido por el título en la historia del torneo en el que un jugador consiguió cuatro goles. El segundo llegó el 18 de mayo de 1961, en los cuartos de final de la Copa de Europa 1960-61, cuando el Real Madrid venció 5-0 al Wiener Sportclub.

Alfredo Di Stéfano también firmó dos partidos con cuatro goles. El primero fue el 23 de abril de 1958 en los cuartos de final de la Copa de Europa 1957-58, con el 8-0 del Real Madrid frente al Sevilla FC. El segundo se produjo el 15 de abril de 1959 en la Copa de Europa 1958-59, en la victoria 5-2 ante el Wiener Sport-Club en Madrid, registro que completa su doble presencia en esta estadística.

Cristiano Ronaldo logró su póker el 8 de diciembre de 2015, durante la fase de grupos de la Champions League 2015-16, en la goleada 8-0 contra el Malmö FF, que igualó la mayor diferencia del club blanco en la historia del torneo en su era moderna.

Su segundo año en Madrid

El caso más reciente es el de Kylian Mbappé, quien marcó cuatro goles en el triunfo del Real Madrid por 3-4 ante el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis. El equipo local abrió el marcador al minuto 8 con un disparo de Chiquinho desde fuera del área, la respuesta del conjunto dirigido por Xabi Alonso llegó entre los minutos 22 y 29, cuando Mbappé completó un hat-trick en menos de siete minutos con asistencias de Vinícius Júnior y Arda Güler. En la segunda parte, Mehdi Taremi recortó para el Olympiacos al 52, pero Mbappé anotó su cuarto tanto al 60 tras otra combinación con Vinícius. Ayoub El Kaabi marcó el 3-4 al minuto 81 y mantuvo la tensión hasta el final del encuentro.

El póker de Mbappé amplía la estadística histórica del club en la competición, Puskás sigue siendo el único futbolista que ha marcado cuatro goles en una final, mientras que Mbappé firmó el hat-trick más rápido dentro de un partido con póker del Real Madrid. El registro de Cristiano Ronaldo continúa como parte de la victoria más abultada del club en la Champions League, el resultado en Atenas permitió al Real Madrid sumar puntos importantes en la fase regular edición 2025-26.