Nota

Olympiacos 0-0 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 de la UEFA Champions League; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Olympiacos vs Real Madrid partido de la jornada 5 de la UEFA Champions League

Real Madrid vs Olympiacos en vivo
Iván Vilchis
Champions League
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Georgios Karaiskakis como parte de la activida de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.

Los griegos ocupan el lugar 33 con solo dos puntos en cuatro partidos, han terminado empatando dos encuentros y han perdido dos partidos hasta el momento, sin conocer la derrota en casa hasta la fecha.

Por otra parte, el Real Madrid llega en el noveno lugar con nueve puntos. Registra tres victorias y de perder en la cuarta jornada 1-0 ante Liverpool.

Xabi Alonso tiene bajas sensibles para el encuentro pues no podrá contar con Courtois, Militao, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Huijsen. Por lo que Lunin será el encargado en la portería.

Real Madrid
Olympiacos en Europa League
Iván Vilchis

Iván Vilchis

