Sufren los bicholovers: Kylian Mbappé está a solo un gol de hacer olvidar a Cristiano Ronaldo para siempre

Kylian Mbappé podría entrar a los libros de historia con el Real Madrid en apenas su segunda temporada y así opacar un récord increíble que tiene a Cristiano Ronaldo como protagonista. El delantero francés ha regresado a su mejor nivel luego de tener unos primeros meses no muy brillantes tras su llegada en 2024 y, con su doblete ante Talavera en Copa del Rey , está muy cerca de relegar a ‘CR7’ en una tabla memorable.

Mbappé podría superar a Cristiano en mayor cantidad de goles en un año natural

Cristiano Ronaldo cuenta con un récord que parecía imposible de romper en el Real Madrid: 59 goles durante un año natural (2013). Sin embargo, el delantero de 26 años está muy cerca de lograr superar esta marca . Resulta que Mbappé debe marcar al menos un gol en la próxima jornada de liga ante Sevilla para igualar los números del crack portugués, ya que suma 58 tantos en su cuenta goleadora durante este 2025.

Mbappé está a un gol de igualar a Ronaldo|Crédito: @realmadrid / X

Cabe resaltar que al Real Madrid solo le queda un partido oficial en lo que resta del año y se trata del duelo frente a Sevilla, partido que se jugará el próximo sábado 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu, en el marco de la fecha número 18 de La Liga. En caso de marcar dos goles o más, Mbappé dejaría atrás la marca de Cristiano y se convertiría en el jugador merengue con mayor cantidad de anotaciones en un año natural.

¡¡UNA CITA CON LA HISTORIA!! Kylian Mbappé (58) está a ¡¡1 SOLO GOL!! de igualar a Cristiano Ronaldo (59) como el jugador con más goles en un mismo año natural con el Real Madrid. El próximo sábado, el Real Madrid juega su último partido del 2025. Kiki tiene una OPORTUNIDAD DE… pic.twitter.com/WfADEJB1sP — Invictos (@InvictosSomos) December 17, 2025

Kylian Mbappé: una estrella en ascenso en Real Madrid

Desde su arribo a la capital española, el nivel de Mbappé fue de menor a mayor. A estas alturas, el ex PSG suma 72 goles en 82 partidos jugados con la camiseta blanca y, como si fuese poco, a esta cifra descomunal hay que sumarle 9 asistencias y dos títulos conseguidos: una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

Hay que resaltar que Mbappé podría convertirse en una verdadera leyenda del Real Madrid. ‘CR7’ anotó 450 goles en 438 partidos, siendo el máximo goleador en la historia del club. Ronaldo fue capaz de ganar 16 títulos con la ‘Casa Blanca’, entre ellos, 4 UEFA Champions League. Teniendo en cuenta esta comparación, el francés podría quitarle un récord increíble a la máxima leyenda de la institución, poniendo su nombre en lo más alto del club español.