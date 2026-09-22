El debate por el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano dejó de ser exclusivamente deportivo y llegó al Senado de la República, impulsado por Movimiento Ciudadano, en un momento en que los partidos políticos comienzan a perfilarse rumbo a las elecciones de 2027.

El lunes 21 de septiembre, el Senado realizó el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el futbol?”, organizado por el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El encuentro reunió a legisladores, periodistas, abogados, futbolistas y representantes de clubes de la Liga de Expansión. Entre ellos estuvieron directivos de Cancún FC, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia y La Paz, equipos que tienen un interés directo en la reapertura del sistema de ascenso hacia la Liga MX. La finalidad de dicho grupo es sacar capital político a través del deporte. Es importante señalar que, los legisladores desconocen el ambiente del fútbol.

Castañeda sostuvo durante el foro que su bancada prepara una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la legislación mexicana y defendió que el futbol, aunque sea una actividad privada, tiene consecuencias de interés público.

La relación que pone la lupa sobre La Paz

Uno de los nombres que aparece alrededor del debate es Arturo Lomelí, empresario tequilero y propietario del proyecto Atlético La Paz, club que estuvo representado en el encuentro del Senado.

Lomelí y Castañeda mantienen una relación pública que antecede por varios años al futbol. En 2012, ambos aparecieron juntos en una conferencia de prensa relacionada con Ocean View, sociedad empresarial en la que participaba el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En aquella ocasión, Lomelí fue identificado como administrador y fundador de la sociedad y señaló que él había invitado a Alfaro y a otros socios a participar.

La relación volvió a hacerse pública recientemente. De acuerdo con información publicada en medios locales, Castañeda se refirió a Lomelí como su “querido amigo Arturo Lomelí ‘el Oso’” durante un acto realizado en agosto.

Movimiento Ciudadano ya había tomado la bandera

El foro tampoco representa la primera intervención de Movimiento Ciudadano en el tema.

El 13 de agosto, Jorge Álvarez Máynez presentó ante la Comisión Nacional Antimonopolio una petición para investigar la eliminación del ascenso y descenso y cuestionó posibles barreras a la competencia. La postura se sumó posteriormente a la iniciativa impulsada por Castañeda desde el Senado.

La eliminación del ascenso y descenso se mantiene vigente desde 2019 y ha sido defendida por las autoridades del futbol mexicano bajo argumentos relacionados con estabilidad y viabilidad económica.

Roberto María Galán: una voz sin peso para hablar del futbol mexicano

Roberto María Galán de Morales fue una de las voces que ayer acudieron al Senado para hablar sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano. Sin embargo, su experiencia profesional en el futbol de nuestro país es prácticamente nula.

El portero español llegó al Atlético Morelia procedente de categorías inferiores del futbol español. Desde 2022 militó en La Solana, Marchamalo, La Coslada y CF Alovera, clubes con los que desarrolló su carrera lejos de las principales divisiones profesionales de España.

Su registro desde 2022 muestra una experiencia limitada en el futbol de alta competencia: antes de llegar a México acumuló apenas seis apariciones oficiales entre esos clubes.

En el Atlético Morelia, además, todavía no ha disputado un solo minuto oficial. Es decir, cuando ayer tomó el micrófono en el Senado para hablar sobre el futbol mexicano, lo hizo sin haber jugado un partido profesional en México y con una trayectoria previa concentrada en categorías inferiores españolas.

