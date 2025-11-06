deportes
Noticias
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
¡INSÓLITO! McLaren prefiere que Verstappen sea campeón de Fórmula 1 antes que Lando Norris y Oscar Piastri por esta razón

Los dos pilotos de McLaren aseguraron el campeonato de constructores, pero sus dirigentes prefieren que Verstappen ganar la Fórmula 1

Reuters
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Lando Norris y Oscar Piastri ya aseguraron en campeonato de constructores de la Fórmula 1 para McLaren y ahora ambos pilotos se disputan el título mundial, como primero y segundo de la clasificación, respectivamente, pero sin el apoyo de su escudería que prefiere ver perder a sus dos conductores a manos de Max Verstappen, por increíble que parezca.

Te puede interesar: Cadillac hace con Checo Pérez lo que Red Bull nunca hizo con él en Fórmula 1

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

McLaren prefiere ver campeón a Max Verstappen antes que a sus pilotos

McLaren prefiere que Max Verstappen conquiste el pentacampeonato de la Fórmula 1 antes que sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri se coronen.

Así lo reveló Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, quien señaló que la escudería prefiere ceder el título de pilotos a Verstappen, antes de decantar su apoyo por Norris o Piastri y evitar así una guerra interna.

Brown fue claro al señalar que no apoyará a ninguno de sus pilotos en su lucha por conquistar el campeonato individual en los cuatro Grandes Premios que restan en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

"Prefiero decir que hicimos lo mejor que pudimos con nuestros pilotos empatados a puntos y que el otro nos ganó por uno, en vez de decirle a uno ahora mismo, cuando están a un punto de distancia, 'sé que sueñas con ganar el campeonato mundial, pero lanzamos la moneda y no lo lograrás este año, olvídalo', no pasará", dijo Brown en una entrevista para el podcast Beyond the Grid.

McLaren no quiere repetir los errores del 2007

Zak Brown recordó la temporada 2007, cuando sus dos pilotos, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, competían por conquistar el título mundial, pero terminaron perdiéndolo por un punto de diferencia conta Kimi Raikkonen desatando una batalla interna.

"Así no es como competimos en McLaren. En caso de que se repita lo de 2007, prefiero ese resultado (Verstappen campeón) a cualquier otro resultado posible favoreciendo a algún favorito. No lo haremos", sentenció Brown.

En aquella ocasión, McLaren quedó descalificado del campeonato de constructores por el 'Spygate', pero sus pilotos continuaron peleando por la cima.

Te puede interesar: Valtteri Bottas confesó por primera vez cómo es ser compañero de Checo Pérez en Cadillac: “No estoy tan involucrado...”

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
