El arte de ganar en Monza: la estrategia detrás del triunfo de Max Verstappen en el Red Bull

El actual campeón de la Fórmula 1 , el neerlandés Max Verstappen da una clase de manejo en el Gran Premio de Italia 2025 para llevarse el triunfo en el circuito de Monza.

Verstappen round the outside 💪



Unbelievable battling at the front as the Dutchman retakes the lead! 🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hREmJQcsy0 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

El piloto de Red Bull, quien marcó el mejor tiempo (1:18.792) en la historia del circuito en la clasificación este sábado, dominó a los líderes del campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris, los dos pilotos de la escudería McLaren, que culminaron an la tercera y segunda posición respectivamente.

¿Cuál fue el momento clave del Gran Premio de Italia?

Uno de los momentos más vibrantes de la carrera ocurrió en la vuelta 17, cuando Norris logró superar brevemente a Verstappen en una maniobra audaz. Sin embargo, el piloto de Red Bull respondió con sangre fría y recuperó el liderato apenas dos giros después, ejecutando un adelantamiento limpio en la curva Parabólica.

La estrategia de neumáticos también jugó un papel crucial. Mientras McLaren apostó por una parada temprana para Norris, Red Bull mantuvo a Verstappen en pista más tiempo, lo que le permitió aprovechar el aire limpio y ampliar su ventaja antes de su única parada. La táctica funcionó a la perfección, consolidando su posición en la punta.

La carrera no estuvo exenta de drama. Fernando Alonso se retiró por una falla en la suspensión, sumando su quinto abandono del año. Además, Nico Hülkenberg ni siquiera pudo iniciar la competencia debido a un problema hidráulico en su Sauber.

¿Cómo se encuentra el campeonato de pilotos en la Fórmula 1?

Con esta victoria, Verstappen se mantiene tercero en el campeonato de pilotos (230 puntos), detrás de Piastri (324) y Norris (293), pero reafirma que sigue siendo una fuerza dominante en la parrilla. “Fue una carrera perfecta. El equipo hizo un trabajo increíble y el coche se sintió fantástico desde la primera vuelta”, declaró el neerlandés tras bajarse del monoplaza.

Monza volvió a vibrar con la potencia de Red Bull y el talento de Verstappen, quien dejó claro que aún tiene mucho que decir en esta temporada. La Fórmula 1 se dirige ahora a Azerbaiyán (19 a 21 septiembre), donde lel circuito urbano promete una carrera con grandes emociones.

