La muerte del diseñador Giorgio Armani ha traído consigo muchas dudas al respecto no solo por la causa de su deceso, sino por el impacto que tuvo tanto en el mundo de la moda como, más recientemente, en el apartado deportivo. ¿Cuál es la relación de este personaje con el futbol, los Juegos Olímpicos y la Fórmula 1?

Giorgio Armani perdió la vida este jueves 4 de septiembre, en una noticia que consternó a millones de personas alrededor del mundo. Su legado dentro de la moda es innegable, y en sus últimos años de vida tuvo la oportunidad de incursionar en distintos apartados deportivos, siendo los JJOO, la F1 y el futbol los más destacados.

¿Cuál fue la causa de muerte de Giorgio Armani?

De acuerdo con información de personas cercanas al diseñador, Giorgio Armani perdió la vida a los 91 años de edad luego de complicaciones derivadas de una infección pulmonar. Así se dio a conocer en una publicación en sus redes sociales, misma que lo despide de la mejor forma posible.

¿Cuál es la relación que Giorgio Armani tuvo con el futbol?

Con la intención clara de explorar nuevos mercados a nivel mundial, Giorgio Armani y su marca, Emporio Armani, llegaron a la Serie A para vestir al Napoli durante la temporada 2021 - 2022. Curiosamente, a raíz de esta colaboración el conjunto celeste logró un campeonato de Liga después de varias décadas de espera, lo cual habla del impacto positivo de EA7 en este equipo.

¿Emporio Armani vistió a los atletas en los Juegos Olímpicos?

Así como su participación en el Napoli fue por demás llamativa, es preciso decir que Giorgio Armani también tuvo una colaboración clara en los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del mundo. Armani se dedicó a vestir a los atletas italianos en esta justa, esto con el objetivo de reforzar la identidad nacional a través del enfoque deportivo.

¿Giorgio Armani formó parte de la F1?

En el pasado, Giorgio Armani también llegó a formar parte de la máxima categoría del automovilismo profesional al diseñar los trajes para los pilotos de Ferrari, uno de los mejores equipos de la Fórmula 1, a través de sueños por demás prácticos y elegantes.

Finalmente, no se puede descartar la participación de Armani en el básquetbol , sobre todo en la forma en cómo vistió a algunos equipos italianos ayudando, así a la proyección no solo nacional, sino mundial de este tipo de escuadras.