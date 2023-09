Me encantó Raúl Jiménez: Jaime Lozano

Después de empatar frente a su similar de Uzbequistán, el director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano confesó quién fue su futbolista favorito tras el segundo compromiso quedó encantado con Raúl Jiménez y lo mostrado en el terreno de juego frente a Uzbequistán.

“Me encantó Jiménez, Raúl, Santi me gusta pero lo conozco más a Raúl no lo había tenido se hablaba que no hacía goles, hoy hizo dos, no estuviste o no me acuerdo de ti cuando me preguntaron qué porque lo venía, y dije que es titular en la Premier League y es titular, yo creo que esos delanteros necesitan un poco de tiempo porque si son buenos van a ser buenos toda la vida, Raúl por todo el trabajo que hizo, acabó siendo el más fino del equipo”, mencionó el “Jimmy” en conferencia de prensa.

Raúl Jiménez rompe sequía de tres años sin gol en jugada con la Selección Mexicana

Uzbekistán fue el segundo rival para México en la fecha FIFA de septiembre 2023: para el encuentro, Raúl Jiménez fue el elegido como el delantero titular por Jaime Lozano: a los 21 minutos, el delantero del Fulham consiguió el gol del empate, con lo que rompió una sequía de goles en jugada que estuvo cerca de llegar a los tres años.

En octubre de 2020, ante Japón, fue el último de gol en movimiento de Raúl Jiménez con la playera tricolor; desde entonces, el delantero de 32 años de edad consiguió cinco goles desde el manchón penal; ahora, ante Uzbekistán se rompió la sequía para el atacante que ha vestido los colores del Fulham, Wolverhampton, Benfica y Atlético de Madrid en el ‘viejo continente’.

Raúl Jiménez se muestra contento en lo indiviual tras la Fecha FIFA

“Fue un partido complicado, la gente iba pensaba que iba a ser fácil; por ahí lo dominamos, pero bueno no fuimos muy profundos, no tuvimos muchas oportunidades, al final eso nos quita la posibilidad de ganar y hay que estar más atentos en jugadas que son fundamentales”, aseguró el ‘9' de México al terminar el partido.

