“Me siento mal por los chicos porque me dieron el respaldo. No es fácil entrar al vestuario y ver caras largas”, Nacho Ambriz, DT Santos Laguna

Los Guerreros de Santos Laguna cayeron 3-0 en su visita al Estadio Olímpico Universitario en contra de los Pumas de Universidad Nacional; dicho encuentro fue el debut de Nacho Ambriz en el banquillo de los de Torreón, sin embargo no pudo conseguir un triunfo en su primer cotejo al frente de los Verdiblancos.

Al medio tiempo los de Coahuila iban 2-0 abajo en el marcador, producto de dos anotaciones de los del Pedregal a balón parado, la primera por parte de Guillermo “Memote” Martínez y el segundo por el mediocampista colombiano José Caicedo. La anotación que cerró la goleada auriazul fue del argentino Leo Suárez, quien recibió una asistencia por parte de César “Chino” Huerta al minuto 66.

¿Qué equipo es mejor en el Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX?

“Es la segunda vez que debuto aquí. Enfrente tengo un gran rival que juega bien al futbol. No es de ahora y desde el profesor Lillini cada vez mejora más. Es un equipo que va a competir de otra manera. Me siento mal por los chicos porque me dieron el respaldo. No es fácil entrar al vestuario y ver caras largas. No queda más que trabajar y levantar el ánimo. No hay muchos días. La jornada se acorta con la jornada doble. Mañana preparo el partido y ver cómo están todos. Levantarles el ánimo y no es fácil entrar al vestuario. Dos goles a balón parado. Cuando estábamos ordenados recibimos dos goles a balón parado y traté de levantar el medio campo. Enfrente tenía un gran rival”, comentó Nacho Ambriz tras su primera derrota sufrida con Santos Laguna.

Santos sin gol en los últimos tres partidos

Los Coahuilenses viven un momento de crisis ya que en los últimos tres compromisos del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX (Atlas, Tigres y Pumas) no han logrado anotar ningún gol a su favor y por su parte han recibido nueve en contra, hecho que ha afectado en la moral del plantel de los Guerreros.

“No es fácil. Me preguntas cómo poder levantarlo y el ánimo es lo primordial independientemente de a quién ponga. Aunque yo conozco bien, si mi equipo no llega con buen ánimo será difícil y mi tarea es levantarlo. Me gustaron dos o tres lapsos donde el equipo jugó como me gusta. Nada de que llevo poco tiempo, estoy seguro que el equipo va a jugar bien. Es empezar a no recibir gol. Ser compactos defensivamente. Hoy duele recibir dos goles a balón parado y no sé si no los recibíamos cómo reaccionaba el equipo sin esos goles en contra. Hacer que primero hay que volver a las bases, a la A y a la B, que el equipo tenga ánimo y eso lo obtiene no recibiendo goles”, añadió Ambriz en torno a la manera de recuperar a sus jugadores lo más pronto posible.

