La INESPERADA medida que tomará Ancelotti con los jugadores del Real Madrid

El inicio de temporada de cada año, representa una prueba importante para los futbolistas tanto mental y fisicamente, por la exigencia de tener tantos partidos jugados, ahora el Real Madrid arrancó su temporada este 14 de agosto, cuando se coronó campeón de la SuperCopa de Europa al vencer al Atalanta.

Ahora ante un temporada llena de compromisos y partidos por jugar, el técnico del conjunto Blanco, Carlo Ancelotti, ha declarado que hará algo nuevo con sus jugadores para evitar que se sientan fatigados para la temporada 2024-2025.

Ancelotti explicó conferencia de prensa, que hay una competición que el equipo disputará, el Mundial de Clubes y ahora el entrenador italiano está en busca de hacer una nueva táctica ante una nueva temporada llena de actividades.

“No pensamos en la 2025-26, puede ser que empiece antes por el Mundial, pero estamos en esta temporada. Los jugadores necesitan descansar, necesitan vacaciones, estamos pensando en dar vacaciones individuales a los jugadores. Un jugador puede no jugar una semana e irse a descansar con su familia, sobre todo con los internacionales, que tienen muy poco descanso. Esos no tienen ni un día de vacaciones. Lo estamos valorando con el equipo médico y la preparación física”, argumento el entrenador.

Esto hizo que el timonel del Real Madrid ejemplificará su nuevo metodo con su plantel.

“Si Vinicius se va con Brasil a jugar dos partidos, a la vuelta coge cuatro o cinco días libres. No es que no vaya a estar en el siguiente partido, es que no estará en la dinámica del equipo. Es la única manera. Que esos días haga lo que quiera. Eso vamos a hacer”.

NO MÁS FICHAJES EN VERANO

El entrenador del Real Madrid, recalcó que ya no habrá más fichajes en lo que resta del mercado de fichajes, pues considera que su plantel ya está cerrado por este periodo.