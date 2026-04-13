Es el mejor jugador del equipo revelación del Clausura 2026 en México, pero una lesión lo alejaría de la Selección Nacional

La tabla de posiciones del Clausura 2026 cambió tras la Jornada 14 y hay un equipo que es la revelación en lo que va de la Fase Regular de este torneo de la Liga BBVA MX. El mejor futbolista de esa escuadra había sufrido una lesión que lo tuvo a maltraer en prácticamente toda esta temporada. Por todo esto, se alejaría de la Selección Nacional de México.

Mientras que Javier Aguirre descartaría a un jugador que casi no juega en su equipo de Europa, hay otro jugador que supo ser citado a la Selección Mexicana pero ahora su lesión pareciera marginarlo del combinado azteca pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues ha tenido menos minutos que otros futbolistas. Se trata de Elías Montiel, de Pachuca.

Elías Montiel es el tercer mejor futbolista del mundo Sub 19 con mejor precisión en pases largos|@eliasmontiel.8

Elias Montiel se recuperó de su lesión, ¿le alcanza para ser citado en la Selección Nacional de México?

Con apenas 20 años, Elías Montiel es para muchos el mejor futbolista de Pachuca desde hace varios torneos. Sin embargo, su pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas y con poca regularidad a fines del 2025 y a principios de 2026. Pues desde el 19 de enero hasta el 14 de marzo se perdió todos los partidos que tuvieron Los Tuzos.

TE PUEDE INTERESAR:



Debido a su lesión, Elías Montiel disputó apenas 7 de los 14 partidos que tuvo Pachuca en este Clausura 2026. Por todo eso, todo apunta a que no sería nada sencillo que la Selección Nacional de México incluya al pivote de 20 años en la convocatoria de 26 futbolistas para la cita máxima.

Mucho tendrá que ver cómo se desempeña Montiel en las jornadas restantes del Clausura 2026 para saber si puede o no ser considerado por el “Vasco” Aguirre para la Selección Nacional. Se sabe que México tiene una sobrepoblación en el mediocampo, por lo que hay grandes variantes en esa zona del campo de juego.

Los números de Elías Montiel en el Clausura 2026

De acuerdo a BeSoccer, estas son las estadísticas de Elías Montiel con Pachuca en el Clausura 2026:

7 partidos jugados

6 encuentros como titular

1 gol convertido

1 asistencia aportada

475 minutos disputados.