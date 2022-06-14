Nos preparamos para hacer el mejor Mundial: Erick Aguirre

Uno de los que alza la mano para acudir a su primera justa mundialista es Erick Aguirre. El jugador de 25 años tuvo participación como titular en las victorias ante Nigeria y Surinam. Habló con Azteca Deportes de como se preparan para la cita mundial.

“Claro que hay nervios, el que diga que no, es mentira. Nos estamos jugando un lugar al mundial, a representar a tu país en un mundial que es lo más importante para un jugador y entra esa ansiedad pero hay que tomarlo con calma porque faltan cuatro o cinco meses que todavía tenemos que hacer bien las cosas en nuestro club, y si nos toca venir acá a hacer lo de la mejor manera” dijo el jugador de Rayados en entrevista con Azteca Deportes.

México 3-0 Surinam | Resumen Nations League Concacaf

La Selección Azteca disputará en noviembre el octavo mundial de forma consecutiva. Desde Estados Unidos 1994, el equipo mexicano ha calificado a la etapa de octavos de final, pero siempre ha sido eliminado en dicha instancia y no alcanza 'el quinto partido´.

“Más allá del quinto partido que toda la gente habla, nosotros estamos enfocados y preparándonos para hacer el mejor mundial de todos, no simplemente estamos pensando en el quinto partido y ya, si se puede ir avanzando más mucho mejor” expresó el lateral del equipo nacional.

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Aguirre llenó de elogios a Marcelo Flores

A inicios de su carrera, Aguirre fue incluido en la lista de 40 futbolistas promesas de acuerdo con la publicación inglesa The Guardian. Vivió en carne propia las expectativas altas en su carrera tal y como está ocurriendo con el juvenil del Arsenal, Marcelo Flores.

“Tiene un futuro muy interesante, hemos visto la calidad que tiene y sabemos que en un futuro nos va a dar muchísimas alegrías. Obviamente ojalá me toque jugar muchos partidos al lado de él, ahora le tocó fallar un penal, es futbol y así es esto. Va empezando su carrera, que le sirva de experiencia y todavía tiene una carrera muy brillante por delante” finalizó el medallista de bronce en Tokio 2020.

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