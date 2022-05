¿Quién tuvo mejor rendimiento, ‘Piojo’ Alvarado o ‘Brujo’ Antuna?

El intercambio que hicieron Chivas y Cruz Azul por Roberto Alvarado y Uriel Antuna fue uno de los más llamativos en el mercado invernal de fichajes en la Liga BBVA MX . Ambos futbolistas tuvieron actividad constante con sus nuevos equipos y aquí comparamos diversos rubros para ver el rendimiento que obtuvieron en el semestre

Minutos Jugados

El ‘Brujo’ participó en los 17 partidos de la fase regular con la Máquina, 13 de ellos como titular de Juan Reynoso para una suma de 1265 minutos jugados. ‘Piojo’ Alvarado solo se perdió el primer partido del torneo con el Rebaño por lo que estuvo en los 16 restantes, 14 de ellos como titular para un total de 1280 minutos, apenas 15 más que Antuna.

Seguimiento a Uriel Antuna

Goles

Ambos jugadores se desempeñan por la banda derecha de sus equipos, y si bien hacer goles no es su principal virtud, ambos se hicieron presentes en el marcador. Antuna marcó 2 veces en el torneo (vs Monterrey y León), mientras que Alvarado hizo 3 goles (vs Tigres, Atlas y Pumas).

Asistencias

La generación de oportunidades hacia sus centros delanteros es una de las tareas clave que tienen en Cruz Azul y Guadalajara. Uriel colaboró con 4 pases de gol en la fase regular, mientras que Roberto también se despachó con 4 asistencias.

Calificación global

De acuerdo con el portal especializado en estadísticas y mediciones SofaScore, Uriel Antuna tuvo una calificación promedio de 7.02, mientras que Roberto Alvarado se llevo 6.99 en la fase regular de la Liga MX.

Presencia Internacional

El cambio de aires, mantuvo a Antuna dentro de los habituales del Tata Martino con la Selección Mexicana . Disputó 3 de los 6 partidos eliminatorios del 2022, mientras que el Piojo Alvarado sí fue convocado a la última Fecha FIFA pero no tuvo minutos. Además, Uriel jugó la Liga de Campeones de Concacaf donde aportó dos goles en la serie de cuartos de final contra Montreal.