Los vehículos más alucinantes y funcionales dentro de Zelda TOTK

Zelda Tears Of The Kingdom, el título exclusivo de Nintendo Switch lanzado el 12 de mayo de 2023, se está posicionando como uno de los juegos más destacados del año, compitiendo en popularidad con otros grandes lanzamientos como Diablo 4, Harry Potter Hogwarts Legacy y Star Wars Jedi Survivor.

Una de las características más llamativas de este nuevo título de Zelda es la posibilidad de crear y fusionar objetos para obtener vehículos que facilitan el desplazamiento a lo largo del extenso mapa, los jugadores pueden explorar diversos entornos, ya sea el cielo, el agua, la tierra o incluso el subsuelo, lo que brinda una experiencia de juego rica y variada, los fanáticos han aprovechado esta opción creativa para diseñar vehículos poderosos y personalizados que los ayudan a enfrentarse a sus rivales en el juego.

La comunidad de jugadores no ha tardado en mostrar su talento para la creación, dando lugar a una amplia variedad de vehículos sorprendentes, algunos jugadores han optado por crear máquinas de guerra completamente equipadas y armadas hasta los dientes, mientras que otros han recreado vehículos icónicos de otros universos, como motos voladoras o incluso el famoso Batimóvil, la creatividad de los jugadores ha generado un sinfín de opciones interesantes y divertidas.

A continuación, presentamos un top 6 de las creaciones más destacadas dentro de Zelda Tears Of The Kingdom, estas increíbles construcciones no solo demuestran la habilidad y la imaginación de los jugadores, sino que también añaden un nuevo nivel de emoción y estrategia al juego.

-Moto voladora

-Una camioneta estilo Jeep

-Un vehículo adaptable al aire agua y montañas

-Batimovile

-Nave espacial bien armada

-Tanque con doble cañon

-Un carro clásico

Estas creaciones muestran el potencial creativo que Zelda Tears Of The Kingdom ha despertado en los jugadores.