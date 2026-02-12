¿Vas a ver a los Lakers? AHORRA tiempo y DINERO para estacionarte CERCA del Crypto Arena

Ir a un juego de los Lakers como el de esta noche ante Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena es una experiencia que combina deporte, espectáculo y cultura en pleno centro de Los Ángeles. Pero antes del salto inicial, hay una pregunta clave que muchos aficionados —especialmente la comunidad latina que viaja desde distintas zonas del sur de California— se hacen: ¿Dónde conviene estacionarse sin pagar de más ni quedar atrapado en el tráfico?

Aquí te presentamos una guía práctica y actualizada sobre los mejores estacionamientos cerca del Crypto.com Arena, con opciones según presupuesto, rapidez de salida y cercanía.

¿Cuáles son los mejores estacionamientos cerca del Crypto.com Arena para ver a los Lakers?

Si priorizas comodidad y acceso inmediato, el LA Live East Garage (Lot E) es una de las alternativas más recomendadas. Está conectado directamente con L.A. Live y permite llegar caminando en pocos minutos. Ofrece los primeros 30 minutos gratis y hasta dos horas por 10 dólares, con un máximo aproximado de 40 dólares en eventos.

Otra opción oficial es el West Garage (Lot W), ideal para juegos de la NBA que suelen extenderse más de tres horas. Sus tarifas pueden variar entre 10 y 50 dólares, dependiendo del evento y la demanda.

Si buscas una salida más ágil hacia la autopista 110, el Lot C en 1145 L.A. Live Way facilita incorporarte al tráfico con mayor fluidez tras el partido.

Para quienes desean ahorrar, existen alternativas privadas a 7 o 10 minutos caminando. El Athena Parking (1016 Flower St) suele ofrecer tarifas entre 10 y 20 dólares. También el garaje en 914 Georgia St (James M. Wood Blvd) puede encontrarse entre 10 y 25 dólares si se reserva con anticipación.

Cómo ahorrar en estacionamiento para Lakers en Los Ángeles

Reservar en línea es una de las estrategias más efectivas. Plataformas como ParkWhiz, SpotHero o AXS permiten asegurar lugar y, en algunos casos, ahorrar hasta un 50% comparado con pagar en el sitio.

Otro consejo útil es considerar los lotes del Centro de Convenciones de Los Ángeles (West Hall Garage A), especialmente si tu prioridad es salir rápido hacia el sur. Además, estacionarse algunas cuadras al oeste de Pico o Olympic puede ofrecer tarifas más accesibles.

El Crypto.com Arena opera bajo un sistema sin efectivo, por lo que es importante contar con tarjeta o pago digital. Las puertas abren aproximadamente 1.5 horas antes del partido, lo que facilita llegar temprano y evitar congestión en Figueroa Street.

Finalmente, el transporte público es una alternativa real: la estación de metro está junto al recinto y puede simplificar tu experiencia si prefieres evitar manejar en el centro.

Ver a los Lakers es un plan memorable. Elegir bien dónde estacionarte puede marcar la diferencia entre una noche estresante y una experiencia redonda en Los Ángeles.