Los 10 mejores juegos nostálgicos de la primera Xbox

Ahora con la nueva generación de Xbox algunos de sus más antiguos títulos se comienzan a perder, aquí te traemos los mejores 10 juegos que te hacen pasar horas de diversión y algunos quedamos a la espera de más entregas o su posible remake.

Videojuegos de la primera Xbox

-Star Wars Republic Comando: Un shooter en primera persona donde manejábamos a un Storm Tropper.

-Blinx: The Time Sweeper: Nuestro personaje principal es un gato que viaja en el tiempo y su arma principal es una aspiradora, cuenta con dos entregas.

-Prince of Percia: The Sands of Time: Uno de los más aclamados para su regreso, un príncipe que puede manipular el tiempo, misiones con acertijos y parkour.

-Dino Crisis 3: Un juego que te ponía los pelos de punta a la hora de ver a un dinosaurio, un shooter en tercera persona que sigue siendo muy memorable para muchos.

-Ninja Gaiden Black: Uno de los juegos que destacaban por el nivel de violencia que contenía y lo divertido que eran sus misiones, tu arma principal y fiel aliada una catana especial.

-Jet Set Radio Future: De los primeros títulos en llegar a Xbox y se convirtió en uno de los favoritos, un juego de carreras en patines y un estilo libre.

-Midnight Club II: Imperdibles carreras de motos y coches en una ciudad nocturna.

-Medal of Honor: Frontline: De los mejores clásicos de la modalidad de shooters.

-Burnout 3 Takedown: Siente la adrenalina a topa destrozando corres a toda velocidad.

-Splinter Cell: Pandora Tomorrow: De los mejores juegos de Tom Clancy´s, lleva el sigilo a otro nivel.