Los mejores jugadores de México en el Mundial de Qatar 2022

El arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a 45 días de darse, certamen al cual México participará, tomando parte en el sector C, en donde se medirá ante las selecciones de Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

El entrenador Gerardo Martino, echará mano de los mejores jugadores que tiene como posibles para convocar. Para la justa invernal, la lista final que se dará apenas unos días antes de que ruede el balón en el Estadio Al Khor el 20 de noviembre entre Qatar y Ecuador.

¿Cuándo debuta México en el Mundial de Qatar?

La Selección Azteca tiene su primer enfrentamiento el 22 de noviembre ante Polonia, en el Estadio 974, duelo que sin duda tendrá la atención de todo México por ser el estreno en este torneo, y porque el resultado podrá visualizar lo que venga para el equipo azteca en un grupo tan complicado.

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Trascender en el Mundial es el objetivo para Martino y los convocados que decida elegir, pero el pelotón que le tocó parece complicar la tarea por lo competitivo de los rivales, especialmente con Polonia que lleva a Lewandowski como figura de Polonia y a Lionel Messi de Argentina.

Estas son las figuras de México para Qatar 2022

Gerardo Martino y su equipo de trabajo, tendrán la oportunidad de llevar máximo a 26 jugadores, número que se amplió por tres más este verano para todas las selecciones.

Aunque todos los futbolistas, y de todas las selecciones son elementos destacados, hay algunos que sobresalen, siendo en el caso de México, los siguientes:

Hirving Lozano | Nápoli | 27 años

Raúl Jiménez | Wolves | 31 años

Édson Álvarez | Ajax | 24 años

Andrés Guardado | Betis | 36 años

Jorge Sánchez | Ajax | 24 años

¿Qué días son los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022?

Martes 22 de noviembre 10:00 AM | México vs Polonia | Estadio 974

Sábado 26 de noviembre 7:00 AM | Argentina vs México | Estadio Ciudad de la Educación

Miércoles 30 de noviembre 1:00 PM | Arabia Saudita vs México | Estadio 974