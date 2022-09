Los mejores 10 lanzamientos que faltan para el 2022

El año 2022 nos ha sorprendido a todos con grandes entregas como Elden Ring y Straight, dos videojuegos que se perfilan muy fuerte para convertirse en el juego del año, gracias a su narrativa y modo de juego, pero esto no ha terminado nos queda bastante por delante y títulos en espera.

Por eso te traemos una lista de los videojuegos con mayor expectativa por parte de los fanáticos y con promesas bastante fuertes.

Los juegos más esperados 2022

-Splatoon 3 (9 de septiembre)

-Monkey Island (4 de octubre)

-Sonic Frontiers (8 de noviembre)

-Skull and Bones (8 de noviembre)

-Scorn (21 de octubre)

-Gotham Knights (21 de octubre)

-Bayonetta 3 (28 de octubre)

-God of War Ragnarok (9 de noviembre)

- High on Life (13 de diciembre)

-Atomic Heart (diciembre por confirmar)

Los Game Awards se celebran en diciembre con un sinfín de sorpresas para diferentes plataformas, adémas de premiar a lo mejor en el mundo gamer, sigue todas nuestras cuentas para no perderte la cobertura de uno de los eventos más esperados del año.