Los mejores memes de la victoria del Chelsea al PSG en el Mundial de Clubes 2025

Este domingo 13 de julio del 2025, se terminó el Mundial de Clubes del 2025 al disputarse la gran final entre Chelsea vs PSG. El conjunto de los Blues logró ganar 3-0 con goles de: doblete de Cole Palmer y una anotación de Joao Pedro.

Al finalizar el partido, se calentaron los animos pues Luis Enrique terminó soltando un golpe a Joao Pedro .

La victoria del Chelsea sorprendió pues la gran mayoria consideraba al PSG como el máximo favorito para poder levantar el título. Es por eso que las redes sociales se llenaron de memes.

