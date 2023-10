Los mejores partidos de futbol que tendrá el mes de octubre 2023

Han pasado diez días del mes de octubre que nos han regalado grandes partidos de futbol, hemos disfrutado de dos jornadas de la Liga BBVA MX en los que va del mes y nos ha dejado grandes enfrentamientos como el: Cruz Azul vs Pumas, Chivas vs Atlas, Tigres vs Toluca, entre otros.

En el caso de futbol europeo hemos podido disfrutar de grandes partidos en la Champions League como el: Real Madrid vs Napoli, Atlético de Madrid vs Feyenoord, Newcastle vs PSG. Y en las grandes ligas hemos disfrutado del: Brighton vs Liverpool y Arsenal vs Manchester City.

Aún faltan muchos días para que octubre termine y hay varios grandes partidos que vas a poder disfrutar, por lo que aquí te dejamos todos los encuentros imperdibles.

Los mejores partidos del mes de octubre

Desde el nueve de octubre hasta el martes 17 hay un parón en las ligas por la fecha FIFA, por lo que los partidos más llamativo entre las selecciones son: Eurocopa: Países Bajos vs Francia e Inglaterra vs Italia.

Amistoso Internacional: México vs Ghana, Estados Unidos vs Alemania y México vs Alemania. CONMEBOL: Uruguay vs Brasil.

En la Liga BBVA MX, se disputarán tres jornadas más en octubre. Para la jornada 13, tendremos los partidos más llamativos son: América vs Santos, León vs Toluca y Pumas vs Rayados.

En la jornada 14, son dos encuentros los más llamativos, los cuales son; Chivas vs Tigres y Monterrey vs América. Por último, la última fecha del mes es la jornada 15 que inicia el 31 de octubre y el partido más llamativo del día es el León vs Pumas.

Los mejores partidos de equipos europeos son: Chelsea vs Arsenal, Sevilla vs Arsenal (Champions League), Barcelona vs Real Madrid, Manchester United vs Manchester City y Napoli vs Milan.

