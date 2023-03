Las 10 mejores protagonistas en el mundo de los videojuegos

Te traemos 10 de los personajes femeninos más icónicos en el mundo de los videojuegos, el protagonismo de la mujer en el universo gamer ha ido evolucionando con un claro antes y después, estas protagonistas han estado en historias llenas de acción, aventura y estrategia enriqueciendo bastante la narrativa.

Por eso te mostramos un top 10 de mujeres que protagonizan una historia memorable he imperdible si eres amantes de los videojuegos.

Bayonetta (Bayonetta): Una serie de juegos de acción que se ha ganado el corazón de muchos amantes de Nintendo.

Amicia (A plague tale requiem): Dos entregas donde nos cuentan una historia obscura y sobre una enfermedad que amenaza a la antigua Francia.

Zelda (The Legend of Zelda): Uno de los títulos más aclamados de Nintendo.

Sadie Adler (Red Dead Redemption II): Una aparición impresionante dentro de los juegos de Rock Star Games con mayor historia hasta el momento.

Faith Connors (Mirrors Edge): Título que fue pionero con los movientes de parkour logrando una senación increíble a la hora de jugarlo.

Ellie (The Last of Us): Este videojuego es ganador al GOTY y ya recibió una serie muy aclamada por la crítica.

Aloy (Horizon Zero Dawn): Sumérgete en un mundo futurista donde todo es mecánico con animales robóticos sumamente peligrosos.

Samus Aran (Metroid): Un personaje muy icónico alrededor del mundo gamer.

Jesse Faden (Contro): Una historia y jugabilidad nunca antes vista acreedora al GOTY.

Chell (Portal): La estrategia es uno de los puntos fundamentales de este videojuego.

Sin duda alguna hay muchos más juegos y personalidades femeninas dentro de la industria y cada una ha dejado huella y una gran marca para las generaciones venideras.