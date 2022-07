Los mejores 10 videojuegos para jugar con tus amigos

Con el paso de los años se ha perdido poco a poco las versiones de videojuegos con pantalla dividida, pero gracias a la comunidad diferentes juegos lo han retomado después de sus lanzamientos a manera de actualización, aquí te traemos diferentes juegos para que disfrutes con tu pareja o tus amigos.

Los títulos no están acomodados del mejor al peor solo es una lista pata que puedas escoger entre diferentes videojuegos y pasarlos con la mejor compañía.

Juegos para jugar con tus amigos o pareja

1-Castle Crashers (Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, macOS, Mac OS Classic): Un videojuego que te dará horas de diversión, se puede jugar de uno a cuatro jugadores y tu misión principal será rescatar a las princesas de un temible más, un videojuego lleno de humor y fantasía.

Castle Crashers - Launch Trailer - Nintendo Switch

2-CupHead (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Mac OS): Disfruta de este título con la mejor compañía, combinando lo mejor de diferentes videojuegos antiguos podrás pasar horas de diversión y estrés al tratar de aniquilar a los jefes de cada estación.

3-Army of Two (PlayStation 3, Xbox 360): Una joya para la pantalla dividida, libra una batalla con tu mejor amigo y combate ejércitos completos, junto a tu compañero realizar maniobras y estrategias que el enemigo no podrá evadir.

4-Overcooked (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Project Scarlett, Microsoft Windows, Google Stadia): Pasa la campaña completa o combate en un todos contra todos de quién es el mejor cocinero mientras las cocinas flotan, lanzan fuego y el suelo se cae, una manera muy divertida de pasar el rato con tus amigos.

5-Its Take Two (PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Project Scarlett, Microsoft Windows): El título nombrado al videojuego del año en el 2021 se ha convertido en una gran sensación con una narrativa y minijuegos imperdibles, la diversión está asegurada, pasa los niveles más extraños junto a tu mekjor0 amigo o pareja.

6-BattleToads (Microsoft Windows, Xbox One): Llega el remaster de uno de los títulos que formaron parte de la historia de los videojuegos, un clásico que regresa para quedarse en tu biblioteca de juego.

7-Lego Harry Potter Collection (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One): Normalmente los juegos de Lego son muy divertidos y se pueden jugar entre varias personas, pero la colección de Harry Potter es sin duda alguna una de las mejores entregas.

8- Fuzion Frenzy (Xbox 360, Xbox): Una batalla de minijuegos bastante divertida que ahora podemos encontrar en el Xbox Game Pass, tendremos que ganar diferentes series de juegos para poder coronarnos como campeones.

9-Unravel (PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows): Un juguete de hilos perdido sigue el rastro para poder llegar a casa, una fantástica historia de fantasía.

10-Mario Party: Cualquier entrega de Mario Party es una excelente opción para poder jugare n compañía de tus amigos o de tu pareja, conviértete en el mejor jugar y consigue estrellas para no ser derrotado.