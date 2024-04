Las redes sociales atacan al Club León con memes tras polémica con futbolista

Este martes 23 de abril del 2024, Ana Campa jugadora del León Femenil, publicó en sus redes sociales la razón por la que no ha podido tener minutos con el club y es que confesó que tuvo una lesión en un entrenamiento que provocó que se tenga que retirar del futbol.

Fue desde el mes de septiembre del año pasado que Ana sufre de su lesión, que le ha causado tener perdida en su visión y explicó que no ha recibido el apoyo esperado por parte del club.

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 16 del Clausura 2024

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria sanciona a Andre Jardine y Martín Anselmi

La declaración de Ana Campa



“En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos.

Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol.





Volví a México, hace un mes inicié los trámites ante el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo.”

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

Los memes para el León

Luego de las declaraciones, varios aficionados estallaron en redes sociales con el comunicado del equipo en el que detallaron que alguien del club ha acompañado a la jugadora a sus citas en el IMSS.



Club Leon dice que la chica que perdió la visión es una mentirosa. https://t.co/3jP0Pme15P — Ma(n)uel (@mdgo80) April 23, 2024

¿Andrés Guardado también habrá ido a sacar su ficha al IMSS? https://t.co/Q8mRwBc5RD — Fernanda González (@ferglz_) April 23, 2024

Andrés Guardado cuando le dijeron que se iba a tratar de su lesión en el IMSS pic.twitter.com/pgbjSGBytd https://t.co/1TRl2PofdX — Dereck Sánchez ⚜️ (@Deresan1k) April 24, 2024

Lamentable lo que pasa en el fútbol femenil , no creo que Andrés guardado lo manden al IMSS cuando tiene una lesión . https://t.co/R3pRb72S0R — Francisco Palacios (@FranciscoPal93) April 23, 2024

Gol de Kevin Castañeda: Xolos 3-1 Puebla | Jornada 16 Clausura 2024

Te puede interesar: ¡Sanción para Chivas! El equipo pierde a elemento clave para la Fase Final