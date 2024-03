Los memes no perdonan la mano de Valdés. En las redes tunden al arbitraje

El conjunto del América terminó goleando al Atlas en el Estadio Jalisco en la jornada diez del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Durante el partido, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales pues luego de la falla de Henry Martín, el arbitraje se llevó los reflectores de los aficionados luego de no sancionar una mano de Valdés en el área.

La crítica en las redes sociales hacia los árbitros se dio tras la jugada del segundo gol del América. Anotación que llegó antes de terminar el primer tiempo desde el punto penal que ejecutó de buena forma Henry Martín.

En la jugada que marcó Fernando Guerrero como penal a favor del América, Diego Valdes terminó contactando primero el balón con la mano al momento de intentar bajar la pelota dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR pero tomaron la decisión de no marcar el contacto y mantuvieron la decisión de marcar penal tras la mano de Santamaría con la que terminó siendo expulsado. Tras la decisión del cuerpo arbitral, empezaron los memes en redes sociales.

Para mi no era penal por la mano de Diego Valdés.

En el América vs Atlas la mano de Diego Valdes no la ve el cantante Guerrero, eso correspondía 100% al VAR indicarle al árbitro, no es culpa del cantante, hay que ser justos a la hora de dar culpables pic.twitter.com/egu2q57mk5

— CRUZAZULINO DE METAL (@Luisbeltrantab) March 3, 2024