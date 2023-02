Los memes que dejó la gala de los premios The Best 2023

Premios individuales de Lionel Messi 🇦🇷. Ningún futbolista en la historia ganó más.



📜2009 Balón de Oro

📜2010 Balón de Oro

📜2011 Balón de Oro

📜2012 Balón de Oro

📜2015 Balón de Oro

📜2019 Balón de Oro y The Best

📜2021 Balón de Oro

📜2022 THE BEST