“¡Son bultos!”: Memes se burlan de Cruz Azul tras goliza del América

La jornada sabatina llegó a su fin y vaya partido el que vimos en el Estadio Azteca, pues América salió con garra y terminó goleando a Cruz Azul, equipo que no levanta y fue víctima de los memes en este Clásico Joven.

Uno de los mayores problemas de Cruz Azul en esta temporada está siendo la defensa, pues aunque tienen buenos elementos, simplemente no conectan, tanto así que ya son la peor defensa del Apertura 2022 y único que ha recibido más de 20 goles.

En redes sociales explotaron los memes y reacciones por parte de la afición, donde todos coinciden en que ‘les pasaron por encima’, y que ‘así seguramente serán últimos generales’.

“Este equipo no juega a nada, son unos bultos y la directiva no hace nada”, “deja tú perder con el América, que Cabecita nos haya anotado”, “yo me cambio de equipo, ya me di cuenta que Cruz Azul no tiene huev*s”, se leía en redes sociales.

Tras finalizar este encuentro Cruz Azul permanece como penúltimo general, pero no es momento de que la afición llore o se desanime, pues con esta recopilación de memes y reacciones seguramente les saldrá una sonrisa.

Los mejores memes del América 6-0 Cruz Azul

Cruz Azul, lo lograron, finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, alguien que no merecía el odio, alguien que no hacia nada más que apoyarlos, alguien que los amó con todo su corazón. pic.twitter.com/FXuaKVgHmo — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) August 21, 2022

Cruz Azul: "No lloren por mi... Ya estoy muerto." pic.twitter.com/44SBN4kJpK — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

Aquí dibujaría a Cruz Azul, si existiera pic.twitter.com/tX1fifU4rR — liga mx paint (@ligamxpaint) August 21, 2022

El güey que pone los fuegos artificiales en el América vs Cruz Azul pic.twitter.com/0XOtgMogPH — Rafaello (@rafaelissmo) August 21, 2022

El cm del Cruz Azul en estos momentos: pic.twitter.com/HJwJgsuf9P — marrrría (@__marrrrria) August 21, 2022

Cruz Azul en 2022: pic.twitter.com/iVFrboLq6t — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) August 21, 2022

La afición de Cruz Azul: pic.twitter.com/06JjIq4W9r — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

Los niños de GNP seguros despues de Cruz Azul vs América pic.twitter.com/ktO5WgQxNZ — Cristhian Hernández (@cristhian_eha) August 21, 2022

- ¡Mamá, Papá, el Cruz Azul está muerto!

- ¿¡Qué!? 🤯🤯

- ¡Así es! ¡muerto de ganas de que ya se acabe el juego! 🥺 pic.twitter.com/9JNHPN6Go7 — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

Viendo el 5-0 del América al Cruz Azul. pic.twitter.com/GpwNoaUUpL — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

El Cruz Azul ahorita: pic.twitter.com/xryTS1ZzpP — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) August 21, 2022

Cruz Azul en el Clásico Joven: pic.twitter.com/2fifMrhXMY — Martinalgui (@MartinoliCuri) August 21, 2022

La afición del Cruz Azul hoy: pic.twitter.com/SysomnCAiy — La Mera Fiera (@LaMeraFiera) August 21, 2022

¡Ya déjalo, América, el Cruz Azul ya está muerto! pic.twitter.com/8bEbwNq0hL — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

Yo llamándole a mis amigos que le van al Cruz Azul. 😂 pic.twitter.com/QwTT3LfCwT — Midori 🤍 (@miidori_em) August 21, 2022

Rafael Baca en Cruz Azul, descripción gráfica: pic.twitter.com/2PTEA4sv38 — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) August 21, 2022

Cruz Azul:

En un momento así sólo se puede reír... pic.twitter.com/Jue4ucbFeH — Better Call Hutz (@SimpsonitoMX) August 21, 2022

América vs Cruz Azul | Previa

La Jornada 10 de la Liga BBVA MX nos tiene preparado un duelo de alto calibre, pues el Coloso de Santa Úrsula será la sede del Clásico Joven entre el América y Cruz Azul.

Las Águilas llegan como favoritas tras hilar dos victorias, además de que Henry Martín viene enrachado con el gol; Cruz Azul ha sufrido en estas últimas jornadas y ganar sería un buen impulso anímico para ellos.

América vs Cruz Azul | Estadísticas

¿Cuándo y dónde juegan América vs Cruz Azul?

Este partido tendrá lugar el sábado 20 de agosto en punto de las 21:05 hrs, siendo uno de los dueños que cierra con la jornada sabatina de la Liga BBVA MX.

El Estadio Azteca será la sede del encuentro entre Águilas y Cementeros, por lo que al ser uno de los clásicos del futbol mexicano, se espera una gran entrada en las gradas.

¿Cómo llegan América y Cruz Azul al partido?

América viene de menos a más en este Apertura 2022, pues pese a que no abrió de la mejor forma, llegan con dos victorias, una ante FC Juárez y otra de 0-3 ante Pumas, siendo favoritos para el Clásico Joven.

Cruz Azul, del otro lado, llega con 3 dolorosas derrotas al hilo, pues Santos les ganó 4-0, Toluca 2-3 (con polémica incluida) y luego Xolos les repitió la dosis por 1-2.