“Es un monstruo”: Haaland desata memes por doblete y victoria del City

La temporada 2022-23 comenzó de forma oficial en la UEFA Champions League y uno de los personajes importantes es Erling Haaland, delantero que no sólo le marcó doblete al Sevilla y dio triunfo al Manchester City, sino que desató los memes en redes sociales.

El Manchester City derrotó por 0-4 al Sevilla en la Jornada 1 de la Champions, destacando el papel del noruego, pues marcó gol al 20 y 67, llevándose los aplausos y reconocimiento por parte de la afición.

No tiene gracia. Pelota que toca Haaland, pelota que es gol



Manchester City 1-0 Sevilla



pic.twitter.com/WI0h2MSs9u — En el VAR (@EnElVar) September 6, 2022

De momento y tras pocos partidos, ya suma 12 goles en la presente temporada (sumando torneos locales y Champions), por lo que en redes sociales están fascinados con él y así lo demuestran los memes y comentarios.

“Haaland no es de este planeta”, “¿de qué universo llegó Haaland? No es normal lo que hace este muchacho”, “el próximo heredero del futbol mundial se hace presente”, “¿quién es Mbappé? Lo del noruego es de locos”, se leyó en redes sociales.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 DOBLETE DE HAALAND



Imparable el androide. No para de hacer goles, ya lleva 25 en Champions League.pic.twitter.com/QH8nabhBmm — Argentinos en Qatar 🇶🇦🏆 (@ArgEnQatar) September 6, 2022

Manchester City es uno de los favoritos para llevarse el título de campeón en ña Champions League y de la mano de Haaland se ve posible, por lo que la afición está de acuerdo y así lo denotó con estos posteos.

Los mejores memes del doblete de Haaland

Haaland con Yo a los

25 goles en UCL | 22 años

a sus 22 años pic.twitter.com/R0pEk1tVYR — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) September 6, 2022

No se si se acordáis pero el Sevilla y Haaland se llevan muy bien. Os dejo este momentazo en el que los jugadores del Sevilla celebran el gol de Haaland con él. Fútbol señores. pic.twitter.com/FI5x4BAqc3 — soldiez (@SoldadosDeNabil) September 6, 2022

La defensa del Sevilla intentando parar a Erling Haaland.pic.twitter.com/RBs6QqkE0y — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) September 6, 2022

Doblete de Mbappe y Haaland. Los herederos. pic.twitter.com/bWK6hSoyRC — Daniel (@DaniWolf94) September 6, 2022

Un tipo que es de otro planeta y Haaland. pic.twitter.com/gW3nVCr9yZ — Ignacio Raposo (@PochoRaposo) September 6, 2022

Puse a Haaland en el Fantasy de la Champions porque sé que va a hacer un montón de goles pic.twitter.com/B3jNRFH5Dh — santi (@santicap_) September 6, 2022

La defensa del Sevilla defendiendo a Haaland pic.twitter.com/m9M4wDLq0l — Bruno (@Antetobrun0) September 6, 2022

Los de Marca metiéndonos a la basura brasileña de Vinicius al nivel de Haaland y Mbappé.pic.twitter.com/q3Iu1dn1t4 https://t.co/ghzAZlvT47 — DESMOND (@DesmondATM_) September 6, 2022

Mino Raiola forrandose con cómo está robando Haaland en el city pic.twitter.com/cEs5HWZBhj — MATATE NIÑO POETA RECONCHETUMARE (@JoakitoMalozo) September 6, 2022

el comentarista del sevilla-city recreando este vídeo con haaland el peak de mi díapic.twitter.com/si6vz249Ou — ainhoa (@whotfisainhoa) September 6, 2022

Haaland viendo el once que ha sacado Julen Lopesteguipic.twitter.com/LqttGrVg99 — Golde (@GxlDeFekir) September 6, 2022

¡ES UN MONSTRUO! 🔥



Cristiano Ronaldo no anotó un solo gol en sus primeros 20 partidos de la UEFA Champions League y ahora es el máximo goleador de todos los tiempos.



El noruego Erling Haaland tiene 25 en sus primeros 20. pic.twitter.com/02Qv4vRqAj — Rapha (@RaphaSays) September 6, 2022

Sevilla vs Manchester City | Previa

Vuelve la UEFA Champions League, el torneo que todo mundo quiere ver y en el que juegan los mejores futbolistas del planeta, con un Sevilla vs Manchester City.

Erling Haaland es el ejemplo claro de que sólo hay estrellas en la competencia. El delantero noruego del Manchester City vive un gran momento y es uno de los atractivos en la jornada de martes, en la que enfrentarán al Sevilla de España.

Cobertura EN VIVO Sevilla vs Manchester City

Erling marcó sus 27 goles en sólo 25 partidos dentro de los torneos de clubes de la UEFA. Con Molde, Salzburgo y el Borussia Dortmund, el noruego fue una máquina de hacer goles.

Ante esta gran expectativa, el técnico de los “Citizens”, Pep Guardiola, salió a declarar que Haaland no hará campeón al City él solo, sino que necesita el apoyo de todo el equipo para explotar su olfato goleador también con el equipo de Manchester.

“Si dependemos de los hombros de Erling, no ganaremos la Liga de Campeones. Intentamos crear oportunidades para que marque goles. Le convencimos para que viniera aquí”, dijo Pep Guardiola durante la conferencia previa al juego contra Sevilla.

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock/IMAGO/Shutterstock Erling Haaland

El arranque de Haaland en la Premier League de Inglaterra ha sido espectacular, el nórdico suma 10 goles en apenas seis partidos. Pero Guardiola le intenta quitar el mayor peso posible al atacante de 22 años de edad.

“Intenta participar en nuestro juego. Se acomoda bien como Julián (Álvarez) y otros jugadores. Entiendo que todo el mundo habla de Erling. Sin embargo, tengo cinco jugadores nuevos y es importante que todos se asienten”, aclaró el estratega del Manchester City.

Le quita presión a Haaland

Josep Guardiola, alcanzó la campaña anterior su novena semifinal en la UEFA Champions League. Superó la anterior marca del portugués José Mourinho, sin duda Pep es un timonel como mucha experiencia y sabe cómo quitarle presión a sus dirigidos.

“Espero que podamos ayudarle, pero no ganamos sólo por Erling y no perdemos sólo por Erling. Tiene una calidad especial y puede resolver algunos problemas. Pero si no jugamos bien, no vamos a ganar partidos”, finalizó el timonel español.