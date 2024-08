Los mejores memes de la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid

El conjunto de Barcelona venció al Real Madrid 2-1 en un encuentro amistoso que se llevó a cabo en tierras estadounidenses, en el MetLife Stadium. El equipo culé logró ganar con doblete de Pau Víctor.

El primer gol llegó hasta el minuto 42 con un gran disparo. Para el minuto 54, los culés marcaron el segundo con un gran doblete. Al minuto 82, Nico Paz descontó en el marcador con una excelente definición de cabeza en un tiro de esquina.

El partido sufrió de un parón por el clima de la ciudad pues hubo una tormenta eléctrica en el primer tiempo y tuvieron que resguardarse los jugadores y todos los aficionados en el estadio.

Con la victoria culé, los aficionados explotaron en las redes sociales pues los del Barcelona celebraron el gran inicio que han tenido en la pretemporada con su nuevo entrenador. Mientras que los aficionados merengues recordaron que la última vez que pasó lo mismo, terminaron ganando la liga.

The last time Real Madrid lost to Barcelona in pre-season we won UCL and La Liga

pic.twitter.com/sUeIpHvE3J

— TC (@totalcristiano) August 4, 2024