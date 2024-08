Memo Martínez, a disposición de Aguirre y Márquez para México

Memo Martínez es uno de los jugadores que viene elevando su nivel en el conjunto de Pumas. El delantero viene de ser considerado por Jaime Lozano para disputar la Copa América y ahora celebra la llegada de Aguirre y Márquez al combinado nacional.

“Voy a estar a disposición de quien esté en la Selección Mexicana. ¿Quién no quiere hacerlo? Respetando siempre el lugar en donde estoy”, dijo el jugador de Pumas.

Memo confía en su equipo de cara al duelo vs Rayados

Por otro lado, se refirió al duelo decisivo ante Rayados en Leagues Cup.

“Desde antes iba a ser un partido atractivo. Somos grandes instituciones en México y en el país. Nos enfocamos en el partido del sábado que será complicado. Tenemos las herramientas para salir adelante. Es más fácil en la derrota aprender. El cuerpo técnico nos hizo notas las fallas que tuvimos. Hay que darle mérito a Austin que supo manejar bien la llave. Solo nos queda revertir la situación”, sentenció Memo.

Pumas enfrenta un partido decisivo con bajas importantes

El entrenador de Pumas, Gustavo Lema, sabe de la importancia que tendrá este duelo ante el equipo regiomontano.

“Yo entiendo que tengo que poner siempre la mejor formación que pueda. No hago pruebas. Las hice en la pretemporada y en partidos amistosos. A veces no es el equipo que se imagina porque no saben si hay cansancio o el nivel de un jugador. Sería una frustración no pasar. Tuvimos un inicio de torneo muy bueno pero está en construcción. Hay jugadores que han llegado y están buscando su rodaje. Busca también un funcionamiento. Pagamos caro las equivocaciones del primer partido”, dijo el DT de los felinos.

Pumas viene de sufrir una dura noticia con la lesión de rotura de ligamentos por parte de Leo Suárez. El argentino era una de las piezas fundamentales del club y ahora se perdería prácticamente lo que resta del semestre. La buena noticia es que ante rayados se daría el regreso de Lisandro Magallán.

