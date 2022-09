Memo Ochoa admite acercamiento con otros clubes al no renovar

Desde sus inicios como futbolista, Memo Ochoa ha profesado un amor intenso por el América . Hoy, que ya es un veterano, no cambia de parecer y, aunque su estadía no está garantizada para el próximo año, sí le promete lealtad al equipo que lo vio nacer. De hecho, le corta las alas a otros pretendientes de la Liga BBVA MX.

“No me veo jugando en otro equipo en México que no sea el América. Soy fiel al club, soy fiel a la institución, a la genérica americanista y, de momento, (la renovación) va por buen camino, así es que ya veremos. De no ser así, agradecido, como siempre, con el club”, dijo, en el marco de la develación de su figura en el Museo de Cera de la CDMX.

Europa no está descartada para Memo Ochoa

Aunque dichas palabras pueden detonar ilusión en la afición azulcrema, no todo es miel sobre hojuelas. El arquero cuenta con pasaporte español y su retorno al Viejo Continente se mantiene como una opción.

“Seguiré explorando cosas, hemos tenido acercamientos de varios lugares, pero por supuesto que Europa no está descartado”, apuntó.

Con respecto a la negociación que ha entablado con la cúpula de Coapa, Memo Ochoa es claro: desea mantenerse pero no sólo depende de él y lo que sí se atreve a prometer es que prolongará la carrera que le ha permitido asistir a cuatro Copas del Mundo —de las cuales ha jugado en un par— y a convertirse en el primer guardameta mexicano con experiencia en el balompié europeo.

“Mi prioridad es América. Ya se trabaja en ello, mo contrato termina en diciembre y, si conviene a ambas partes, me gustaría quedarme. Mi cabeza, en estos momentos, está en el club y es donde debe estar. Si el club así lo quiere y llegamos a un buen arreglo, poder continuar muchos años más, me encantaría”, sentenció.

