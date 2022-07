“Ya veremos": Memo Ochoa sobre su continuidad en el América

El futuro de Memo Ochoa en el América sigue siendo un misterio. Sin embargo, el guardamera azulcrema fue cuestionado sobre si seguirá o no con las Águilas, ya que su contrato con el conjunto de Coapa está por terminar.

Desde su regreso a Coapa, Ochoa se ha convertido en titular indiscutible, más allá de que en algunos momentos fue criticado por la afición, por la cantidad de goles que recibía en sus primeros encuentros, tras su vuelta del futbol del Viejo Continente.

El futuro de Memo Ochoa con el América

El contrato de Memo Ochoa con el América finaliza en diciembre del 2022 y hasta ahora, no se ha hablado de una posible renovación del guardameta. Incluso se llegó a mencionar que las Águilas le estaban buscando un sustituto, pero todo quedó en rumor.

Ahora, Ochoa fue cuesionado directamente sobre si seguirá o no en el América y el guardameta fue sincero al decir que el club le ha manifestado su intención de que renueve y él dijo que tiene ilusión de mantenerse en el conjunto de Coapa pero cerró con un “ya veremos”.

“Yo tengo contrato de aquí a diciembre, el club por ahí me ha expresado su intención de que siga aquí un par de años. A mi me ilusiona mantenerme en el América. No me gusta adelantarme a muchas cosas, ya veremos que sucede”, declaró para Fox Sports.

Por ahora, Memo Ochoa prefiere enfocarse en el presente y en el Apertura 2022 que está disputando con el América. Cabe recordar que el guardameta también se estará preparando para formar parte de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, en el que seguramente será titular, como ha sido en las últimas dos Copas del Mundo.

