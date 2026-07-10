Memo Ochoa se despide oficialmente tras el Mundial 2026: “las luces se apagan”

Memo Ochoa ya es una leyenda para México, pues es el único jugador del país en acudir a 6 Copas Mundiales de la FIFA™, junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Desde antes del arranque de la justa veraniega, el guardameta aseguró que se despedía de la selección y hoy lo hizo oficialmente con un mensaje emotivo, tal y como el que le escribió la escuela a Gilberto Mora tras graduarse de preparatoria.

El canterano del América publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedirse de la afición que le hizo memes por Don Memo y del Estadio Ciudad de México, antes Azteca, que fue por muchos años su casa, pues en este inmueble debutó profesionalmente y conquistó títulos con las Águilas. Asimismo, fue el escenario de buenos momentos con la selección.

El portero escribió unas palabras de despedida en sus redes sociales|Guillermo Ochoa

“Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”, posteó el legendario guardameta en su cuenta de Instagram.

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Memo Ochoa en la historia de los mundiales

El nacido en Jalisco ya entró en los libros de historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ al participar en 6 ediciones, récord que solo ostenta él y los considerados los más grandes de los años 2000. Esta es su marca en las justas veraniegas.