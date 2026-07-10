Memo Ochoa se despide oficialmente tras el Mundial 2026: “las luces se apagan”
El guardameta dice adiós tras la eliminación de México en los octavos de final con un emotivo mensaje
Memo Ochoa ya es una leyenda para México, pues es el único jugador del país en acudir a 6 Copas Mundiales de la FIFA™, junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Desde antes del arranque de la justa veraniega, el guardameta aseguró que se despedía de la selección y hoy lo hizo oficialmente con un mensaje emotivo, tal y como el que le escribió la escuela a Gilberto Mora tras graduarse de preparatoria.
El canterano del América publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedirse de la afición que le hizo memes por Don Memo y del Estadio Ciudad de México, antes Azteca, que fue por muchos años su casa, pues en este inmueble debutó profesionalmente y conquistó títulos con las Águilas. Asimismo, fue el escenario de buenos momentos con la selección.
“Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”, posteó el legendario guardameta en su cuenta de Instagram.
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Memo Ochoa en la historia de los mundiales
El nacido en Jalisco ya entró en los libros de historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ al participar en 6 ediciones, récord que solo ostenta él y los considerados los más grandes de los años 2000. Esta es su marca en las justas veraniegas.
- Alemania 2006: Guillermo venía de conseguir un campeonato de liga con el América. Fue convocado por Ricardo Lavolpe con tan solo 20 años, aunque en esa edición acudió como tercer guardameta, por detrás de Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona.
- Sudáfrica 2010: La primera ocasión que coincidió con Javier Aguirre, quien lo dejó en la banca, pese a que apuntaba a que sería el titular. El puesto se lo ganó Óscar Pérez.
- Brasil 2014: Su primera gran oportunidad y no la desaprovechó, pues demostró a todo el mundo sus grandes cualidades bajo los 3 postes. Ello le abrió las puertas a clubes en España.
- Rusia 2018: Su segunda justa veraniega como titular, siendo factor en el equipo con grandes atajadas.
- Qatar 2022: Uno de los mundiales más agridulces de México, pues cortó una racha de clasificar siempre a la ronda de eliminación desde Estados Unidos 1994.
- Copa Mundial de la FIFA 2026™: La edición que llevará siempre en su memoria, pues le tocó ser el segundo guardameta, pero pudo disputar algunos minutos en lo que fue su último mundial como seleccionado mexicano.