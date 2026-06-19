Por qué Memo Ochoa finalmente no luce el parche Legacy en el Mundial 2026

La participación de Guillermo Ochoa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a colocar su nombre en los libros de historia del futbol mexicano. Sin embargo, muchos aficionados se preguntaron por qué el guardameta no porta el distintivo Legacy, un reconocimiento que sí lucen otras figuras con una extensa trayectoria mundialista.

la duda surgió durante los partidos de la Selección Mexicana en el torneo, especialmente después del triunfo 1-0 sobre Corea del Sur, cuando varios seguidores notaron la ausencia del parche en el uniforme del arquero mexicano.

El exclusivo parche de FIFA que Memo Ochoa comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo|@fifaworldcup

La razón por la que Memo Ochoa no tiene el distintivo Legacy

De acuerdo con los criterios utilizados por la FIFA para este reconocimiento, no basta únicamente con haber sido convocado a varias Copas Mundiales. El organismo considera como participación oficial aquellas ediciones en las que el futbolista disputó al menos un minuto dentro del terreno de juego durante el torneo.

En el caso de Guillermo Ochoa, aunque fue convocado para Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™, no tuvo actividad en la edición de Alemania 2006. Por ese motivo, oficialmente registra cinco Mundiales jugados y no seis participaciones dentro del campo.

Una trayectoria histórica con la Selección Mexicana

Más allá de esta situación, Memo Ochoa continúa siendo uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Selección Mexicana. Sus actuaciones en torneos como Brasil 2014 y Rusia 2018 lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del futbol internacional y en uno de los referentes de varias generaciones de aficionados mexicanos.

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Además, si el arquero suma minutos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, añadirá un nuevo capítulo a una carrera que ya es considerada histórica dentro del futbol mexicano.

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