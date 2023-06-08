Memo Ochoa sería buscado en la Ligue 1, una vez más

El futuro de Memo Ochoa podría dar otro giro inesperado. Luego de haber sorprendido a todos al volver a Europa para jugar con la Salernitana, el arquero mexicano ahora podría cambiar de liga pero para volver a Francia, donde ya tuvo alguna experiencia.

Ochoa tuvo un espectacular semestre con la Salernitana, siendo una pieza clave para conseguir la salvación del equipo. Es por eso que un club grande de Francia habría puesto la mira en el arquero mexicano, aunque sería como suplente en un inicio.

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PSG buscaría a Memo Ochoa

La primera experiencia que tuvo Memo Ochoa en Europa, fue en la Ligue 1. El modesto Ajaccio le dio la oportunidad al arquero mexicano y fue ahí donde se consagró como uno de los mejores de la historia, pese al descenso del equipo temporadas después.

En esa etapa se topó con el PSG y con Ibrahimovic, además de Edinson Cavani, quienes en su momento se refirieron a Ochoa como una muralla por las atajadas imposibles que a veces hace el arquero mexicano y por la que logró mantener al Ajaccio más tiempo en Primera División.

Ahora, curiosamente, podría ser el PSG quien se lleve al arquero mexicano a sus filas. De acuerdo a distintos reportes en Francia, el guardameta mexicano está en el radar de los parisinos, debido al grave accidente ecuestre que sufrió Sergio Rico y por el que se mantiene hospitalizado.

Es decir, Memo Ochoa llegaría a Chivas pero con el rol de suplente, recordando que la titularidad es del italiano, Gianluigi Donnarumma. Es quizá eso lo que el mexicano deberá pensar, en caso de que llegue una oferta del PSG, ya que en la Salernitana tiene asegurada la titularidad, al menos por ahora.

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